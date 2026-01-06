Netflix vuelve a apostar por una de sus series más vistas.

‘Emily in Paris’ mantiene su lugar como uno de los títulos más constantes de la plataforma.

Una confirmación que marca el inicio del año

Netflix anunció oficialmente la renovación de ‘Emily in Paris’ para una sexta temporada.

El anuncio se realizó en redes sociales.

La plataforma compartió un mensaje breve y directo. “¡Hogar dulce hogar! Emily en París tendrá temporada 6”, escribió Netflix.

Un anuncio pensado para los fans

La confirmación llegó acompañada de un video corto.

En él aparece Emily soplando una vela con el número seis sobre un croissant.

El video fue compartido también por Lily Collins y la cuenta oficial de la serie.

El gesto reforzó el tono parisino que caracteriza a la producción.

Una historia que sigue creciendo

‘Emily in Paris’ debutó en Netflix en 2020. Desde entonces, la serie ha mantenido un estreno casi constante de nuevas temporadas.

La quinta temporada se estrenó en diciembre de 2025. Estuvo compuesta por 10 episodios.

Cómo cerró la quinta temporada

Al final de la quinta entrega, Emily Cooper quedó soltera. Además, se preparaba para cambios importantes en la Agencia Grateau.

La empresa atravesó una crisis financiera. La princesa Jane intervino para salvar el negocio.

Relaciones que siguen abiertas

El cierre de temporada dejó varias historias sin resolver.

Gabriel envió una postal a Emily desde Grecia.

En la carta, la invitó a pasar unas semanas con él. La posibilidad de un reencuentro quedó abierta.

Decisiones pendientes para Mindy

Mindy también enfrenta una decisión clave. Debe elegir entre Alfie y Nicolas.

Ambos vínculos quedaron marcados por lo ocurrido en Roma.

La historia no se resolvió del todo.

Qué se sabe del elenco

Netflix no ha confirmado oficialmente quiénes regresarán.

Sin embargo, Emily volvió a la Agencia Grateau.

Esto sugiere el regreso de Sylvie, Luc, Julien y la princesa Jane.

Mindy también seguiría en la historia.

Cuándo podría estrenarse

Netflix no anunció una fecha de estreno. Sin embargo, el ritmo de producción se ha mantenido estable.

Si se repite el patrón, la temporada 6 podría llegar entre septiembre y diciembre de 2026.

