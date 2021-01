Conozca las series y películas que se estrenarán en Netflix en febrero del 2021

Netflix tiene su cartelera lista para celebrar el mes del amor y la amistad. El gigante del streaming presentó los títulos de series y películas que llegarán a la plataforma durante el segundo mes del 2021. El romance, la acción, la comedia y el drama forman parte del catálogo presentado.

Durante febrero, la gran apuesta de Netflix será la tercera y última parte de la saga 'A todos los chicos' que arrancó en el 2018 con la primera entrega 'A todos los chicos de los que me enamoré'. En el 2020 se estrenó ' A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero', la segunda película de la trilogía, basada en la novela de Jenny Han publicada en el 2014 y 'best seller' del New York Times.



La historia de amor de Lara Jean Covey (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo) concluirá en este 2021 con 'A todos los chicos: para siempre', que estará enfocada en el último año en la secundaria de la pareja, que desea ir a la misma universidad, pues cree que su relación no soportaría la distancia, pero Lara Jean empieza a preguntarse si estudiar en California es realmente lo que quiere para su vida.

Video: YouTube, cuenta: Netflix Latinoamérica



La película, que es uno de los 26 títulos confirmados para estrenarse en febrero en Netflix, llegará a la plataforma el día 12. Otros títulos que forman parte de la cartelera son 'The Karate Kid', ' Squared love', la saga de 'Crepúsculo', 'Mision: Impossible- Fallout' y más.



Conozca los estrenos de Netflix para el mes de febrrero