Netflix cancela la serie 'One Day At A Time' sobre una familia latina en EE.UU.

Los personajes principales de la serie 'One Day At A Time' ('Un Día A La Vez') anunciaron este 14 de marzo del 2019 por medio de sus redes sociales que Netflix les notificó que el show no tendrá una cuarta temporada. La cancelación de la serie pone fin a la historia de una familia latina en Estados Unidos que adquirió un nuevo significado en la presidencia de Donald Trump.

La cancelación de 'One Day At A Time' se da luego de que el pasado 20 de febrero del 2019 la productora del show, Gloria Calderón Kellett anunció en su cuenta de Twitter que, tras una reunión, los directivos de Netflix le indicaron en una reunión que aman el show "y cómo ha ayudado a audiencias poco representadas, aman su corazón y humor, pero necesitamos más televidentes. Decidirán pronto. Desearía sentirme más confiada", escribió.



Tras la difusión de este mensaje, los personajes principales del show: Justina Machado, Rita Moreno, Isabella Gómez, Todd Grinnell y Marecel Ruiz emprendieron una campaña en redes sociales para que más personas miren la serie. Lo hicieron con la etiqueta #RenewODAAT (Renueven 'One Day At A Time'), sin embargo, este 14 de marzo del 2019, todas las esperanzas para una nueva temporada de la serie en Netflix se desvanecieron.



Ahora el elenco busca que otra cadena de televisión de EE.UU. tome la posta del gigante del streaming y continúe con la producción del show. Así lo anunció Mike Royce, guionista y productor de la serie quien confirmó que Netflix les informó la noche del 13 de marzo que 'One Day At A Time' sería cancelada.



"Vivimos el mejor tiempo de nuestras vidas haciendo este show. Trabajamos con los mejores y más talentosos elenco, escritores y equipo al igual que con el incomparable Norman Lear. Así que si bien nuestros corazones están afectados, también están llenos de apreciación por esa maravillosa experiencia", escribió Royce en su cuenta de Twitter.



El mensaje también tuvo unas palabras para los fanáticos de la serie. La producción dijo sentirse agradecida por "todos ustedes que nos han dicho cuánto significa para ustedes 'One Day At A Time'. Hemos trabajado en varios shows, pero nunca hemos experimentado esta cantidad de amor, conexión y apoyo" como con la serie.



Royce confirmó que con Sony, el estudio productor del show y donde este era rodado, se explorarán "otros espacios en los que 'One Day At A Time' aún pueda vivir y con suerte encontraremos uno. De todas maneras, nuestras tres temporadas siempre existirán y estarán ahí para ustedes y para nosotros. Mientras tanto, queremos agradecer a todos los que miraron (la serie) los amamos. Familia para Siempre", finaliza el mensaje que también lleva la firma de Calderón Kellett.



En Instagram, la actriz Isabella Gómez difundió un video de su última subida al escenario en el set donde se grabaron los episodios de la serie. "Nos anunciaron que 'One Day At A Time' no regresará. No sé por dónde empezar a explicar la ruptura del corazón que estoy sintiendo, así que por ahora solo diré gracias a todos los que miraron y especialmente a los que lucharon esta batalla por la renovación con nosotros", dice en su mensaje.



La actriz colombiana, quien dio vida a Elena en la serie, también agradeció "a cada fan que se rió y lloró y nos siguió en este viaje loco junto a la familia Álvarez", en la que se enfocaba la serie. "Gracias por hacerme sentir tan amada y apoyada. Gracias al increíble elenco y equipo de producción por ser el mejor equipo en la industria del entretenimiento. Creamos magia y nadie nunca podrá arrebatarnos eso. A mi elenco, gracias a ustedes he cambiado para siempre. Trabajar con ustedes ha sido un sueño hecho realidad", escribe.



En Twitter, la actriz Justina Machado dijo sentirse muy agradecida de haber interpretado a Penélope Álvarez. "No se por dónde empezar a expresarles mi gratitud a todos. Realmente, estoy tan honrada de que todos hayamos podido contar las historias. Sí, era una familia latina, pero era una historia universal sobre familia y amor. Una familia americana", dice en su mensaje que en dos horas alcanzó más de 2 700 retuits.

También en Twitter, Todd Grinnell, el actor que interpretó a Schneider, dijo que la noticia le rompía el corazón y que desearía que no sea cierta. Sin embargo, dijo que mantenía sus esperanzas en que la serie encuentre un "nuevo hogar", refiriéndose a que una nueva cadena de televisión se anime a apostar por la serie como ya sucedió con la aclamada comedia 'Brooklyn nine-nine' que estuvo a punto de ser cancelada.



"Gracias a todos los que han mirado la serie y nos han apoyado. Los vemos y los amamos. No renuncien antes de que el milagro ocurra", dijo en un optimista mensaje que en una hora logró más de 1 000 'retuits'.

En un sentido mensaje, la conocida actriz Rita Moreno dijo estar "de luto por la pérdida de mi amado personaje Lydia". Aplaudió a Calderón Kellet y a Mike Royce por haber imaginado al personaje. "No estoy segura de cómo me voy a manejar sin la habilidad de interpretar a este maníaco y teatral lado mío que ha estado merodeando durante años los bordes de mi vida buscando un hogar".



En la serie, Moreno interpreta a una adulta mayor que llegó a los Estados Unidos con un programa de la iglesia Católica de Cuba denominado Pedro Pan que se inició tras el asenso al poder de Fidel Castro. Según explica en el show, el fin de Pedro Pan era que los niños puedan permanecer en un lugar seguro hasta la salida de la dictadura de Castro.



"Estoy tan triste de perder a mi familia y, por supuesto, a esneider", escribe imitando en texto la pronunciación que hace su personaje del nombre del personaje interpretado por Grinell en la serie. "Adios Lydia. Adios Lupita. Adiós Alex y Elena. Adiós Dr. Berkowitz. Rita. Diva retirada por ahora" concluye el mensaje de Moreno.

La noticia de la cancelación de 'One Day At A Time' luego de tres temporadas hizo que la etiqueta #SaveODAAT (Salven a One Day At A Time) ocupe el primer lugar de las tendencias en Twitter a nivel mundial.

La noticia de la cancelación no fue bien recibida por los fanáticos del show. Que celebraron la inclusión en él de temas de los que normalmente no se habla en la televisión. "'ODAAT toca temas como el racismo, la homofobia, depresión, ansiedad, típicos, naturales, que no muchas series prefieren tocar, pero acá si y siempre mediante el humor después, que vale destacar lo sano que es. No cancelen esta serie, es algo muy importante para muchos", escribió una usuaria identificada como Juieta en Twitter.

"Netflix canceló la mejor serie del mundo, tiene tantos conceptos de los que el mundo entero debería aprender, nos identificamos tanto en esta serie que podemos reír, llorar, alegrarnos, gritar, enojarnos, indignarnos y muchas cosas más en tan solo un capítulo", escribió por su parte Yaz Pertus en la misma red social.

Otros usuarios, en cambio, hicieron énfasis en el hecho de que, según Netflix, la serie se cancela por cifras bajas de audiencia. Sin embargo, desde el anuncio de su fin, la etiqueta #SaveODAAT superó a la de 'Avengers: Endgame' en Twitter. "Dicen que no tienen los suficientes seguidores para lograr las vistas necesarias. Pero #SaveODAAT ha llegado a primer lugar en tendencias mundiales superando el hype de los Avengers. ¿Quién revisó esas vistas? ¿Quién hizo el informe de poca audiencia? cuestionó por su parte una usuaria identificada como Elba Karina.

Dicen que no tienen los suficientes seguidores para lograr las vistas necesarias. Pero #SaveODAAT ha llegado a primer lugar en tendencias mundiales, superando el hype de los Avengers.



A estos comentarios se sumaron las críticas que apuntaban contra Netflix por no haberle dado una promoción adecuada a 'One Day At A Time', por lo que mucha gente no llegó a saber de la existencia del show.

Estrenada en Netflix en el año 2017, 'One Day At A Time' se presentó como un 'remake' de una serie con el mismo nombre que fue muy famosa en Estados Unidos durante los años 1975 y 1984. Tal y como en la versión original, el hilo conductor de la producción original de Netflix se centra en el personaje de una madre soltera (Machado) que tiene a su cargo a dos hijos (Gómez y Ruiz).

En el portal Rotten Tomatoes, un 91% de la audiencia dijo que le gustó la serie 'One Day At A Time'. El portal dio a las tres temporadas, de 13 episodios cada una y estrenadas en el 2017, 2018 y 2019, una aceptación del 100%. Netflix no ha dado a conocer cifras del desempeño de la serie en su plataforma.