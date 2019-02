Netflix anuncia la cancelación de las series 'Jessica Jones' y 'The Punisher'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Netflix elimina todo rastro del universo de The Defenders con la cancelación de 'Jessica Jones' y 'The Punisher'. Una decisión esperada, después de que la plataforma fuera cancelando de forma escalonada el resto de sus series basadas en personajes de Marvel: 'Iron Fist', 'Luke Cage', 'The Defenders' y la pionera, 'Daredevil'.

Según informa Deadline, no habrá una tercera temporada de la serie protagonizada por Jon Bernthal, que estrenó hace ahora un mes su segunda temporada, ni tampoco cuarta de la ficción liderada por Krysten Ritter, que tiene todavía pendiente el estreno de su tercera temporada.



Estas dos cancelaciones marcan el final de la relación entre Marvel y Netflix, que comenzó en 2013 con el anuncio de cuatro shows y una serie limitada de 'The Defenders'.



"'The Punisher' de Marvel no regresará con una tercera temporada a Netflix. El showrunner Steve Lightfoot, el excelente equipo y el elenco excepcional liderado por Jon Bernthal ofrecieron una serie aclamada y convincente para los fans, y estaremos orgullosos de mostrar su trabajo en Netflix durante los próximos años", señala una fuente del gigante de streaming a Deadline.

Video: YouTube, cuenta: Netflix



"Además, al revisar nuestra programación de Marvel, hemos decidido que la tercera temporada de 'Jessica Jones' también será su temporada final", anunció también Netflix que igualmente muestra su agradecimiento a la showrunner de la serie Melissa Rosenberg a su estrella Krysten Ritter y todo el elenco y el equipo tras "tres temporadas increíbles de esta innovadora serie".

Video: YouTube, cuenta: Netflix

"Estamos agradecidos con Marvel por cinco años de nuestra fructífera asociación y agradecemos a los apasionados seguidores que han seguido estas series desde el principio", concluye Netflix.