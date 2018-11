Netflix anuncia 17 producciones asiáticas para ganar mercado

LEA TAMBIÉN

Netflix anunció hoy (8 de noviembre del 2018) 17 nuevas producciones asiáticas originales -incluidas adaptaciones de anime de 'Pacific Rim' y 'Altered Carbon'- para impulsar su expansión en la región en un evento en Singapur en el que también dio un adelanto de la nueva temporada de "Narcos".

El plan de la empresa estadounidense incluye producciones de Corea del Sur, India, Japón, Taiwán y Tailandia que se añadirán a su catálogo de un centenar de originales asiáticos y busca aprovechar el éxito de algunas de ellas en otros mercados.



Este es el caso del thriller indio 'Sacred Games', la serie de anime japonés 'Devilman crybaby' o la comedia coreana 'Busted!', de la que se anunció la incorporación de nuevos actores para la segunda temporada.



"Asia acoge a los mayores centros de creación del mundo que producen algunos de las películas y series actuales más cautivadoras", dijo el director de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, en un comunicado.



"Más de la mitad de las horas de contenidos asiáticos vistas en Netflix este año han sido vistas fuera de la región, por lo que confiamos que nuestra nueva oferta de producciones asiáticas encontrarán seguidores en sus países y más allá", añadió.



Las novedades incluyen cinco series de anime, entre las que están el salto a este género del universo creado por Guillermo del Toro en 'Pacific Rim' y la nueva adaptación de la serie de ciencia ficción 'Altered Carbon', que Netflix estrenó este año y de la que ya se prepara una segunda temporada.

Completa la apuesta de anime, 'Cagaster of an Insect Cage', 'Yasuke' y 'Trese'.



Netflix también producirá series en lengua tailandesa -'The Stranded' y 'Shimmers'- y una producción taiwanesa en lengua china, 'Triad Princess'.



Durante el evento se presentó además un clip de la nueva temporada de 'Narcos', protagonizada por Diego Luna y Michael Peña, que se centrará en los orígenes de la actual lucha contra el narcotráfico en México y se estrenará el próximo 16 de noviembre.



También se presentó la película 'Mowgli. Legend of the Jungle', una adaptación de la novela de Rudyard Kipling, dirigida por Andy Serkis y protagonizada por Christian Bale, Cate Blanchett y Benedict Cumberbactch, entre otros, que la plataforma lanzará el 7 de diciembre.

La empresa de entretenimiento online hizo el anuncio tres semanas después de presentar sus resultados en los primeros nueve meses del año, en lo que ganó USD 1 077 millones, tres veces más en el mismo período de 2017.

Netflix también indicó que prevé añadir 9,4 millones de nuevos usuarios durante lo que queda de año.