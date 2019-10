Netflix analiza 'formas amigables' para limitar las contraseñas compartidas 

LEA TAMBIÉN

Es una práctica común: al no tener una cuenta propia de Netflix, 'compartir' contraseñas y diversificar los horarios de consumo de la plataforma se han convertido en una táctica eficaz para evitar una suscripción. Sin embargo, el mecanismo se convirtió en un dolor de cabeza para el gigante del 'streaming' estadounidense, cuyos directivos ya evalúan formas para evitarlo.

El pasado miércoles 16 de octubre del 2019, Netflix presentó una sección especial llamada Netflix Q3 2019 Earnings Interview en la que Greg Peters, jefe de producto de la compañía, se pronunció sobre los principales ejes de aprendizaje de la empresa durante el tercer trimestre del 2019.



Uno de los temas consultados fue el uso compartido de miles de contraseñas por los consumidores del contenido audiovisual de la compañía.

Video: YouTube, cuenta: Netflix Investor Relations

Peters aceptó que conocen de la situación hace ya varios meses, aunque no especificó la fecha exacta de detección. “Buscaremos maneras amistosas de poner ciertos límites a esa práctica", concretó el ejecutivo. Asimismo, dijo que Netflix no tiene "grandes planes" para anunciarlo de forma inmediata, sino para el futuro. “Seguimos monitoreando la cuestión”, señaló.



La compañía no ha emitido un informe oficial de las pérdidas económicas que representan el uso indiscrimado de claves, pero un análisis internacional da luces. Magid -una firma consultora de marketing y medios de entretenimiento- precisó a través de una encuesta que el 9% de clientes de plataformas de servicios de 'streaming' comparten claves de acceso.



Asimismo, la compañía logró determinar el porcentaje de uso de contraseñas compartidas por generaciones. El 35% de los 'milleniales' -personas entre 16 y 36 años- 'distribuye' sus contraseñas. El 19%, en cambio, corresponde a la generación 'X' -nacidos entre 1961 y 1979-. El 13% abarca a los 'baby boomers', personas que nacieron entre 1946 y 1965.