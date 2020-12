Nemonte Nenquimo: 'Sin territorio no hay vida'

Este martes 1 de diciembre de 2020, la líder de la comunidad waorani, Nemonte Nenquimo quien ganó el premio Goldman considerado el 'Nobel' de medioambiente el 30 de noviembre, ofreció una rueda de prensa junto a otros representantes de la nacionalidad waorani.

Nenquimo fue reconocida como defensora de los derechos de la naturaleza al impulsar una campaña indígena para proteger su territorio del extractivismo petrolero.



La líder comunitaria dijo que "la lucha ha sido por los abuelos que han vivido por cientos de años porque sin territorio no hay vida. Nuestra selva es nuestra casa. Sentimos una amenaza grande porque el Gobierno y el capitalismo no están escuchando, ellos solo ven cómo saquear, quemar nuestros bosques, contaminar nuestra agua por eso nos sentimos amenazados".



"Vivimos conectados con la naturaleza, sabemos respetar. Nosotros como pueblos indígenas, las mujeres seguimos respetando nuestra naturaleza, nuestra lucha no es solo por los pueblos wao, luchamos contra el extractivismo porque es muerte", mencionó Nenquimo.



La activista hace un llamado a la sociedad para que escuchen al pueblo wao y se unan a su lucha por que "no es solo de los pueblos indígenas, el mundo occidental viene a saquear y a acabar con todo y no lo vamos a dejar".



Según la ganadora del premio Goldman, esa lucha se ha llevado a cabo durante miles de años "por lo tanto exigimos al Gobierno que respete a los pueblos indígenas en territorio. Queremos mantener nuestra gobernanza, nuestra cosmovisión para que el cambio climático no afecte. Luché desde niña, porque mi padre nació en la selva que nunca contactó al mundo occidental. Nuestros abuelos, padres nos enseñaron que había que proteger juntos al Yasuní".



Nenquimo manifestó que su pueblo ha estado en contacto con la naturaleza desde siempre y considera que "esta es la única manera de vivir. El Gobierno solo ve nuestro territorio como recursos para destruir, matar nuestra lengua, nuestro pueblo". La joven aseguró que una de sus motivaciones para luchar por su comunidad es el amor por sus hijos, por las generaciones futuras.



Asimismo, Nemo comentó que aprendió sobre leyes y cuestiona que el Gobierno ecuatoriano no ha respetando a su comunidad ni cumpliendo su parte. "Esta es nuestra casa, si decimos no ellos, deben escucharnos. Muchas veces quieren hacer consultas sin nuestro consentimiento, es como cuando vamos a la casa de Gobierno no nos dejan entrar, acá es lo mismo".



Finalmente, la activista por la naturaleza habló que se plantea "trabajar directamente con las comunidades para exigir que las autoridades nos respeten, con unión y fuerza protegeremos nuestro territorio, nuestra cultura, nuestro conocimiento. Ya no matamos con lanza como hacían nuestros abuelos, lo único que nos queda es la unión".

El trabajo de Nemonte Nenquimo es tan relevante para su pueblo y los derechos de la naturaleza que fue incluida por la BBC como una de las 100 Mujeres inspiradoras e influyentes en el mundo del 2020.



Además, el 22 de septiembre la revista Time eligió a la líder waorani Nemonte Nenquimo como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo en el 2020.