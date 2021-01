Neil Young vende los derechos de la mitad de sus canciones

El cantante y compositor Neil Young vendió la mitad de los derechos de su catálogo completo de 1 180 canciones a la firma especializada en inversiones Hipgnosis Songs Fund, informó el miércoles 6 de enero de 2020 la compañía.

Young, de 75 años, famoso por canciones como Heart Of Gold, Rocking In The Free World y Devil's Sidewalk, lanzó más de 50 álbumes de estudio y 20 álbumes en vivo, de los cuales siete fueron de platino y tres, multiplatino.



"Compré mi primer álbum de Neil Young a los 7 años", dijo el fundador de Hipgnosis, Merck Mercuriadis, y agregó que el último de una serie de acuerdos de derechos cambiaría su compañía para siempre.



"'Harvest' fue mi compañero y conozco cada nota, cada palabra, cada pausa y silencio íntimamente. Neil Young, o al menos su música, ha sido mi amigo y mi constante desde entonces", agregó.



El acuerdo es el tercero que logra esta semana Hipgnosis, que comenzó a cotizar en bolsa en 2018, después de alcanzar otro el martes con Lindsay Buckingham, guitarrista de Fleetwood Mac, y el lunes con el productor de discos Jimmy Iovine.



La transacción sigue a la venta el mes pasado de todo el catálogo de Bob Dylan a Universal Music Group.



El auge de los servicios de transmisión implica que artistas como Dylan y Young pueden llegar a una audiencia cada vez mayor de aficionados de una generación más joven.



Los detalles financieros del acuerdo de Young no fueron revelados. Mercuriadis, exmanager musical, dijo: "Trabajaremos juntos para asegurarnos de que todos puedan escucharlas (las canciones) en los términos de Neil".

El mes pasado, Young puso fin a su demanda contra la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por tocar dos de sus canciones en actos de campaña sin permiso.