La Navidad premió a don Heriberto con el extraordinario de la Lotería Nacional

El entero del número 08929 lo había comprado 20 días antes de la Navidad. Una señora canillita, que le lleva cada semana los guachitos de la Lotería Nacional, se lo había dejado para que se lo pagara en partes.

Don Heriberto cumplió con el pago, en seis cuotas, antes del sorteo del 24 de diciembre de 2020. Y esa tarde, la misma lotera lo llamó a decirle: ‘se la ganó’.



“Grité, me la gané, me la gané”, recuerda. Don Heriberto se había convertido en el único ganador del premio Extraordinario de Navidad: USD 2 millones, que se sorteó este año.



Pero todavía incrédulo, con la noticia, revisó en las redes sociales para verificar lo que le había dicho la vendedora. Y fue así que confirmó que él tenía el número ganador.



A sus 75 años, cuenta que ya no trabajaba y antes lo hacía en el comercio en general. En los últimos años sus hijos los ayudaban a él y a su esposa.



Vive en Guayaquil, donde nació. Pero ha sido un fiel comprador de la Lotería Nacional desde que tenía 15 años. En esa época vivía con sus padres en Babahoyo, Los Ríos, y cada semana compraba los guachitos. Antes de la dolarización en el país, se ganó 5 000 sucres y de ahí se había sacado el reintegro, que es cuando su guachito termina en el último dígito de un premio y le devuelven el valor del costo.



La tradición de comprar los guachitos de la Lotería la aprendió de su papá, dice.



La tarde de este lunes 28 de diciembre, llegó a las instalaciones de la Lotería Nacional, en el norte de Guayaquil, para recibir el premio gordo. Estuvo atendiendo entrevistas de los medios. Usaba su mascarilla y una máscara plástica para protegerse de cualquier riesgo.



Pasadas las 18:00 se realizó la premiación. Otros ganadores, de la segunda y la tercera suerte, también recibieron sus premios.



Lotería Nacional destina el 100% del resultado de cada sorteo a la obra social de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Esta institución regenta escuelas, colegios, asilos y los hospitales Luis Vernaza, Roberto Gilbert y Paul Pulsen.



Los directivos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil recordaron que comprando los productos de Lotería “todos los ecuatorianos apoyan a la gran obra de solidaridad”, que realiza la entidad.