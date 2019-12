La Navidad es fuente permanente del pop anglo

LEA TAMBIÉN

Poco importa que existan discos navideños con las más diversas versiones de las canciones más famosas de esta época. Los artistas anglo continúan grabándolas, como si unir su nombre a la Navidad fuera una obligatoria aspiración de alto nivel, casi como la de un tenista que anhela ganar un Grand Slam.

A veces, en efecto, un álbum navideño tiene impacto a pesar de lo reiterativo del repertorio y pese a que parece imposible que pueda hacerse algo más con el reno Rodolfo. Ese es el caso de Robbie Williams, uno de los pocos ‘crooners’ a la vieja usanza que aún existen, que con su álbum ‘The Christmas Present’ alcanzó el número uno en Gran Bretaña.



‘The Christmas Present’ es en realidad un álbum doble. La primera parte es más tradicional, con orquesta y jazz, y con colaboraciones como las de Rod Stewart, Jamie Cullum y Hellen Fischer. La segunda es más relajada, una mezcla de baladas pop y nuevas canciones que también cuentan con aportes de ilustres como Bryan Adams y el excampeón mundial de boxeo Tyson Fury.



El esmero de Robbie Williams en esta producción se siente hasta en detalles como las artes gráficas, en que aparece con un traje dickensiano, hasta en relacionar a sus canciones con las ‘navidades pasadas’ y las navidades futuras’, como el cuento aquel.



A propósito de Bryan Adams, el canadiense también quiso cumplir con grabar temas navideños aunque, a diferencia de Robbie Williams, se portó más moderado y apenas sacó un EP. Son cinco canciones compuestas en diversas épocas pero la que más se destaca es Christmas Time, un single pacifista y antirracista de 1985 que solo podía hallarse en viejos recopilatorios.



La estadounidense Lea Michele ha sentido más urgencia en conseguir su disco navideño: ‘Christmas in the City’, es apenas su tercer álbum, con el cual pretende recobrar espacio en la música luego de haberse enfocado mucho tiempo en la televisión (lo último fue haber protagonizado la serie ‘Scream Queens’, en el 2017).



En ‘Christmas in the City’ se encuentra una variedad de conocidos temas de época, como Oh, Holy Night (1847) y Have Yourself a Merry Little Christmas (1944). Aunque también se anima con una canción nueva y además con una dulce versión con piano de Do You Want to Build a Snowman?, que los seguidores de ‘Frozen’ en español conocen como: ¿Y si hacemos un muñeco?

Hay más artistas y es imposible reseñarlos a todos en este espacio. Como también es difícil de explicar por qué, en esta era de ‘playlist’, algunos insisten en grabar un LP. Quizás se deba a que la esperanza implícita que trae la Navidad aún es fuente de inspiración.