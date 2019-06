Dos horas a la semana de naturaleza, clave para la salud

LEA TAMBIÉN

Pasar al menos dos horas a la semana en la naturaleza puede ser un umbral crucial para promover la salud y el bienestar, según una investigación a gran escala liderada por la Universidad de Exeter, en Reino Unido y publicada en Scientific Reports.

El estudio, financiada por el Instituto Nacional para la Investigación en Salud (NIHR, por sus siglas en inglés), ha comprobado que las personas que pasan al menos 120 minutos en la naturaleza por semana tienen una probabilidad significativamente mayor de reportar buena salud y mayor bienestar psicológico que aquellos que no visitan la naturaleza en absoluto durante una semana.



Sin embargo, no se encontraron tales beneficios para las personas que visitaron entornos naturales como parques urbanos, bosques, parques rurales y playas por menos de 120 minutos a la semana.



El estudio utilizó datos de casi 20 000 personas en Inglaterra y encontró que no importaba si los 120 minutos se lograron en una sola visita o en varias visitas más cortas. También descubrió que el umbral de 120 minutos se aplicaba sin distinción tanto a hombres como a mujeres, a adultos mayores y jóvenes, a través de diferentes grupos ocupacionales y étnicos, entre quienes viven en áreas ricas y pobres, e incluso entre personas con enfermedades o discapacidades a largo plazo.



El doctor Mat White, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Exeter, quien dirigió el estudio, señala: "Es bien sabido que salir al aire libre en la naturaleza puede ser bueno para la salud y el bienestar de las personas, pero hasta ahora no hemos podido decir cuánto".



"La mayoría de las visitas a la naturaleza en esta investigación se llevaron a cabo a solo dos millas (unos 3 kilómetros) del hogar, explica, por lo que incluso visitar los espacios verdes urbanos locales parece ser algo positivo. Esperamos que dos horas a la semana sea un objetivo realista para muchas personas, especialmente dado que puede ser repartidas en una semana entera para obtener el beneficio".



Existe una creciente evidencia de que simplemente vivir en un vecindario más verde puede ser bueno para la salud, por ejemplo, al reducir la contaminación del aire. Los datos de la investigación actual provienen del Monitor de Compromiso de Natural England con la Encuesta de Medio Ambiente Natural, el estudio más grande del mundo que recopila datos sobre el contacto semanal de las personas con el mundo natural.



El coautor de la investigación, el profesor Terry Hartig de la Universidad de Uppsala, en Suecia, destaca que "hay muchas razones por las que pasar tiempo en la naturaleza puede ser bueno para la salud y el bienestar, incluso tener una perspectiva de las circunstancias de la vida, reducir el estrés y disfrutar de un tiempo de calidad".

Los hallazgos actuales ofrecen un valioso apoyo a los profesionales de la salud para hacer recomendaciones sobre cómo pasar tiempo en la naturaleza para promover la salud y el bienestar básicos, similares a las pautas para el examen físico semanal, concluyen los autores.