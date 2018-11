Críticas a Natti Natasha por cantar Sin Pijama a niños con cáncer en Manabí

LEA TAMBIÉN

Para nadie es un secreto que muchas veces los éxitos del reguetón tienen una letra sexual explícita. Pero los usuarios de redes sociales quedaron sorprendidos cuando la cantante dominicana Natti Natasha visitó el hospital oncológico de Solca en Portoviejo, Manabí.

Y es que, según se puede observar en un video divulgado a través de redes sociales, la artista de música urbana canta a capella a un grupo de niños con cáncer en aquel hospital. En el clip, se puede ver a la cantante moviendo la cadera mientras canta su éxito Sin Pijama, cuya versión de estudio es realizada junto a la estadounidense Becky G.



Lo que los usuarios ponen en cuestión no es el hecho de que la cantante dominicana haya tenido la iniciativa de ofrecer un gesto lindo a estos niños. Sin embargo, critican el hecho de que haya cantado la canción sin modificar la letra, que incluye contenido sexual explícito.

“Nadie te lo hace mejor que yo”, es la frase que recoge el inicio del video, mientras los presentes corean el tema. “Que no se te apague la situación. Tú sabes que yo no te dejo plantado. Que ya voy en camino amor, calmado”. Y comienza el coro, aquel que muchos logran reconocer durante las fiestas: “Si tú me llamas, nos vamos pa’ tu casa. Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama”.



Después, la cantante insta a los niños presentes a corear la canción. “¿Cómo dice?” y los señala. “Nos vamos pa’ tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama”. Ese es únicamente un extracto de la canción. No se sabe si cantó frente a los niños la parte de “fumamos marihuana sin pijama, sin pijama”, también parte de la letra del tema.



La singular situación no pasó desapercibida en redes sociales. “Nada como una buena canción de perreo sucio para alentar a los niños con enfermedades terminales. Te pasas, Natti Natasha”, escribió en Twitter un usuario identificado como @UnTalFredo. “Nada da más pena ajena que Natti Natasha cantándole Sin Pijama a unos niños con cáncer en un hospital”, escribió Katia Marti en la red social.

Hahaha estan criticando a Natti Natasha por cantarle Sin Pijama a niños en un hospital? ¿Pues cual de sus rolas era más apropiada o que? — Héctor Morales (@technikal_boy) 23 de noviembre de 2018

Por otro lado, Héctor Morales ironizó con el hecho de que, según él, ninguna de las letras de la cantante es ideal para una situación así. “¿Están criticando a Natti Natasha por cantarle Sin Pijama a niños en un hospital? ¿Pues cual de sus rolas era más apropiada o qué?”.

Aunque muchos se dedicaron a criticar a la dominicana, otros usuarios de Twitter la defendieron. “Critican a Natti Natasha por cantar reguetón en un hospital de niños. Lo que no saben es que los niños pidieron que ella fuera; fue un excelente gesto de parte suya. En cambio ustedes se sientan a criticar desde su sillón y no se mueven por nadie. Dejemos a otros hacer”, reflexionó María José Fonseca.