National Geographic busca atraer al público joven con nuevo programa presentado por YouTuber

La cadena estadounidense National Geographic busca acercarse al público joven latinoamericano con su nuevo programa 'Reto Imposible', un espacio de ciencia y tecnología presentado por el youtuber colombiano Mario Ruiz, que acumula más de 3,8 millones de suscriptores en su canal en esa red social.

"Las expectativas con este proyecto son muy grandes, quiero incentivar a los jóvenes para que experimenten y aprendan. La idea es demostrar que hacer ciencia no es tan complicado", asegura el influyente en una entrevista sobre el programa que se estrena este jueves 25 de julio del 2019.



La serie está rodada en las regiones brasileñas del Amazonas y Jalapo y tendrá ocho capítulos de una hora cada uno que se emitirán todos los jueves y se repetirán los fines de semana. El formato presenta a cuatro jóvenes especialistas en Ingeniería Mecánica, Mecatrónica y 'Pop Science': el mexicano Carlos Fabila Garcinava y los brasileños Gabriella Soares, Caldeira Brant y Guilherme Ikeda, que desarrollarán retos científicos en ambientes inhóspitos.

Mañana por fin sera el estreno de RETO IMPOSIBLE!! Tengo ganas de llorar de la emoción... Gracias @NatGeo_la 🙏💓 pic.twitter.com/MGp3W4UiGh — Mario Andres Ruiz (@Soymarioruiz) 24 de julio de 2019



National Geographic quiere mantener a su público clásico, la gente que disfruta de la ciencia y la ve de otra manera, pero también diversificar sus contenidos y atraer al público joven que está interactuando constantemente con las redes sociales.



"Lo que hace diferente al programa es que los tres científicos no compiten entre ellos sino que trabajan en equipo. La idea no es que ganen ningún premio ni nada, el objetivo es mostrarles a las personas que por medio de la inteligencia, la ciencia y la creatividad se pueden crear muchas cosas", agrega Ruiz.

Para el YouTuber de 24 años es importante la integración de los formatos clásicos con los digitales. Por eso, el presentador hará una serie de mini cápsulas en las que se explicarán trucos que incluyen creación científica, como por ejemplo hacer un repelente de mosquitos electrónico por medio de frecuencias de audio.



La narrativa de 'Reto imposible' tiene una gran variedad de elementos gráficos y está construido con un estilo 'gamer', pues cada una de las acciones que van pasando está presentada como si se tratara de un videojuego y cada uno de los artefactos que los científicos construyen parecen prototipos de realidad virtual.

Tres jóvenes científicos serán desafiados en un experimento único.

¿Lograrán resolverlo utilizando la ciencia como aliada?#RetoImposible, conducido por @soymarioruiz. #Estreno HOY, 8 PM MEX-COL-PE / 9 PM CHI / 10 PM ARG. pic.twitter.com/Iv6YMrig68 — National Geographic (@NatGeo_la) 25 de julio de 2019



"Lo chévere (divertido) de este formato es que construimos un personaje que es como mi álter ego: soy un poco más rudo, más sarcástico, más serio y estoy de corbata. Es como otra faceta de Mario Ruiz que la gente nunca ha visto", considera el influente.



Nacido en Bogotá en octubre de 1994, Mario Ruiz es una de las estrellas multiplataforma más influyentes en toda la región con más de 19 millones de seguidores en todas sus redes sociales. Sus inicios se remontan a 2013, cuando publicó su primer vídeo en redes sociales sin saber que estaba poniendo la primera piedra de un exitoso camino de creación de contenido.



"La ventaja de los influenciadores es que lo que hacemos le gusta al público, los atraemos y por eso nos buscan para este tipo de plataformas. Ya había tenido la posibilidad de estar en televisión presentado y haciendo entrevistas. Ahora estoy también en una serie en Disney Channel, pero siempre con mi propio estilo", explica.



Ruiz nunca había trabajado con National Geografic pero apenas recibió la propuesta pensó que unir a los públicos de las plataformas digitales y de los medios tradicionales es una buena estrategia de integración.

"Nat Geo se comunicó con mi equipo de trabajo, nos planteó la posibilidad de poder construir un personaje que fuera acorde con mi personalidad. No hicieron audiciones de otros YouTubers, ellos desde el principio querían que yo fuera el presentador, sin pensarlo dos veces dije sí", afirma confiado.



Si bien el contenido del YouTuber tenia el propósito de entretener, este no incluía temas científicos. "Había hecho algún que otro reto, pero mi contenido no estaba orientado a temas científicos. Mientras grababa el programa aprendí de ciencia, viajé hasta el Amazonas e interactúe con los científicos para ver cómo estaban viviendo", añade.



Por todo esto, Ruiz pide a la audiencia que le dé una oportunidad a un programa en el que todo está explicado para que tanto jóvenes como adultos aprendan y disfruten de hacer ciencia en sus casas.