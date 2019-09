Natalie Portman se une al programa espacial de Hollywood en 'Lucy in the Sky'

LEA TAMBIÉN

La oscarizada Natalie Portman se une al programa espacial de Hollywood, al protagonizar una de las dos películas sobre astronautas en el festival internacional de Toronto.

'Lucy in the Sky' abre con Portman vagando en el espacio en su traje espacial y pidiendo a sus jefes unos minutos más antes de volver a la monótona realidad de la vida en la Tierra.



Este año se estrena además la francesa 'Proxima' con Eva Green, que retrata también el inmenso desafío para una mujer de pertenecer al club de élite de los astronautas, así como la agotadora preparación para el despegue.



Ambas actrices siguen a otras estrellas que vistieron el traje espacial en los últimos años, incluyendo a George Clooney y Sandra Bullock ('Gravedad'), Matt Damon ('Misión rescate'), Matthew McConaughey ('Interestelar'), Ryan Gosling ('El primer hombre en la luna') y Brad Pitt que estrena este mes 'Ad Astra'.



Ha pasado medio siglo desde el primer alunizaje, ¿por qué se mantiene tan vivo el interés en el espacio? “Es un sueño típico de infancia”, dijo Portman a la AFP . “Solo unas 80 personas han estado en el espacio. Es una oportunidad tan rara y se requiere una personalidad y talento tan únicos ” .



Natalie Portman dijo que ir al espacio fue también un sueño para ella de niña. “Todavía lo es aunque creo que ya pasó el momento”, bromeó la ganadora del Oscar de 38 años. “No lo sé, quizás no, dicen que los viajes espaciales serán privatizados pronto, quizás tenga mi chance”.



Si lo consigue, seguramente esperará que le vaya mejor que a su personaje en 'Lucy in the Sky'.



La cinta de Fox Searchlight está basada en la historia real de la astronauta Lisa Nowak, que llamó la atención de la prensa amarilla al ser detenida, poco después de su regreso a la Tierra, por atacar a una mujer que consideraba rival en una aventura amorosa con otro astronauta.



Los titulares de 2007 se centraron en una información extraña, y posiblemente infundada, de que Nowak había usado pañales para adultos en su apuro por conducir de Texas a Florida para confrontar a esa otra mujer. Portman eligió centrarse en elementos más filosóficos.



“Es tan raro ver a una mujer con una crisis existencial en la pantalla”, indicó. “Habiendo regresado del espacio y habiendo visto la Tierra (...), ¿qué significa la vida en la Tierra después de haber visto toda la galaxia?”.

“Bomba gigante”



'Lucy in the Sky' recibió críticas poco entusiastas, aunque algunos destacaron el acierto creativo de pasar de la pantalla ancha cuando está en el espacio a una reducida 4:3 cuando vuelve a los suburbios de Texas.



“El efecto que buscaba, sin que lo notara la audiencia, era llevarte más profundo en su estado mental”, dijo el director Noah Hawley a la AFP. “Si logro eso, entonces cuando tome esas decisiones con las que no estás de acuerdo, no vas a juzgarla por ello... vas a sentir empatía con ella”.



Mejores críticas se llevó 'Proxima', filmada en las instalaciones de entrenamiento de la Agencia Espacial Europea en Alemania.



Green interpreta a una madre que tiene sentimientos encontrados mientras se prepara para una misión espacial que implicará una separación prolongada de su hija pequeña.



Una vez más, la fragilidad de estas personas que van al espacio está en primer plano. La directora Alice Winocour explicó a los periodistas que quería ir más allá de la típica imagen de los astronautas como 'sobrehumanos'.



Y aunque los viajes espaciales son cada vez más rutinarios, atrayendo apenas una fracción del público que los seguía en los tiempos de los alunizajes, los astronautas siguen ligados a un concepto romántico y de valentía.



“No hay misión más peligrosa que subirse literalmente a una bomba gigante, el cohete, e ir a algún lugar sin aire ni agua donde te congelarás hasta morir o morirás en tu traje si las cosas salen mal”, dijo Hawley, que aseguró que en estos tiempos de política divisiva y la amenazas de terrorismo, la exploración espacial conserva un atractivo escapista en la gran pantalla.

“Cuanto más desorden hagamos aquí abajo, más romántica y ansiosa será esa habilidad de explorar”, señaló.