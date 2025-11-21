Natalia Oreiro reaparece… y así era su vida lejos de las cámaras

Natalia Oreiro regresó a las pantallas con una fuerza que pocos esperaban.

Su nueva película en Netflix abrió una conversación que va más allá del cine y revive el interés por su vida, su carrera y sus años fuera del foco mediático.

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Un regreso que sorprende a toda una generación

Natalia Oreiro estrenó ‘La mujer de la fila‘ el 31 de octubre de 2025.

La película se convirtió rápidamente en una de las producciones más comentadas del año, como narra Caras.

Oreiro interpreta a una madre que enfrenta dolor, injusticia y esperanza. Su actuación volvió a posicionarla como una de las figuras más queridas del cine latinoamericano.

Un papel intenso que marca una nueva etapa

El film dura 1 hora y 46 minutos y ya escaló en el ranking global de Netflix.

Los espectadores destacan la emotividad del personaje y la fuerza con la que Oreiro sostiene cada escena.

La historia combina drama social y una crítica directa al sistema penitenciario. También muestra el peso de los estigmas y la lucha por demostrar la inocencia de un hijo.

La actriz que nunca dejó de reinventarse

Aunque muchos la recuerdan por ‘Muñeca Brava‘ o por su carisma en pantalla, Oreiro ha construido una carrera sólida y diversa.

Participó en películas como ‘Wakolda’, ‘Infancia clandestina’ y ‘Santa Evita’, recuerda Vogue.

Con este nuevo estreno, demuestra una madurez artística que sorprende incluso a sus seguidores más fieles.

Su compromiso y entrega siguen siendo uno de sus mayores sellos.

Los años fuera del foco y la casa que marcó su historia

Natalia Oreiro también vivió momentos personales importantes durante su crecimiento profesional.

A los 21 años compró una casa icónica en Buenos Aires, construida en 1887, cuenta Caras.

Esa propiedad se convirtió en un punto de peregrinación para sus fans.

Aunque la vendió en 2016, la historia de la casa sigue siendo parte de su legado emocional.

Una vida que comenzó antes de la fama

Oreiro estudió teatro desde los ocho años en Montevideo. A los doce incursionó en la publicidad y a los dieciséis viajó a Argentina para buscar nuevas oportunidades.

Desde entonces formó parte de novelas como ‘90 60 90‘, ‘Ricos y famosos‘, ‘Kachorra‘, ‘Sos mi Vida‘ y ‘Solamente vos‘.

Su carrera también se expandió a la música, la moda y la conducción.

Más que una actriz, una figura global

Natalia y su hermana crearon la marca ‘Las Oreiro‘. Además, tiene cuatro álbumes y fue conductora en Viña del Mar.

Desde 2011 es embajadora de la UNICEF. Su carrera artística la llevó a países de todo el mundo.

El amor que encontró lejos de los sets

En 2001 conoció a Ricardo Mollo en una clase de yoga. Oreiro tenía 23 años y él 43, cuenta La Nación.

Se enamoró primero y le tomó tiempo conquistarlo.

Se casaron en secreto en Brasil en 2002 y formaron una familia estable y tranquila.

Una vida familiar lejos del ruido

Su hijo, Merlín Atahualpa, nació el 26 de enero de 2012.

Desde entonces llevan más de 20 años juntos sin escándalos ni polémicas.

Para muchos, son una de las parejas más queridas del ambiente artístico argentino.



