NASA se cuestiona sobre un pedazo de aluminio encontrado en Marte

El rover Perseverance de la NASA en Marte hizo un hallazgo particular en el planeta rojo; así lo dan conocer los medios internacionales este viernes 17 de junio de 2022.

“Mi equipo ha detectado algo inesperado: es un trozo de manta térmica que cree que puede provenir de mi etapa de descenso, el ‘jet pack’ propulsado por cohetes que se dejó el día del aterrizaje en 2021″, escribieron en la cuenta de Twitter de la misión junto a la imagen del trozo de basura, que ha quedado alojado entre dos piedras.

Los desechos fueron encontrados por el rover a dos kilómetros de donde se produjo el aterrizaje en febrero de 2021.

Se trata de un trozo brillante de papel aluminio parte de una capa que se usa para controlar la temperatura.

