NASA criticada tras cancelar el primer paseo espacial femenino

La NASA intentó este viernes aplacar la ola de críticas que generó su decisión de postergar la primera caminata espacial solo con mujeres, prevista para el próximo viernes, al argumentar que es "más seguro y rápido" cambiar las asignaciones de los recorridos que reconfigurar un traje.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) emitió este martes un comunicado en el que informaba del reajuste en el segundo de los tres paseos de la actual misión de la Estación Espacial Internacional (EEI).



Pero no contó con la reacción de un público, entre el que se contaba la exprimera dama y excandidata presidencial Hillary Clinton, al parecer bastante expectante de este hecho inédito.



"Hemos visto sus tuits sobre la disponibilidad del traje espacial para el viernes. Para clarificar, tenemos más de un traje de torso talla mediana a bordo, pero para estar según los tiempos acordados de actualización de la Estación Espacial, es más seguro y más rápido cambiar las asignaciones de las caminatas espaciales que reconfigurar los trajes", aclaró la agencia espacial en Twitter.



Para este viernes estaba previsto que las astronautas Anne McClain y Christina Koch llevaran a cabo una caminata espacial para una intervención en uno de los canales de suministro eléctrico de la Estación, la primera efectuada íntegramente por mujeres y la 214 desde que la EEI recibió a sus primeros ocupantes en el año 2000.



Los astronautas Anne McClain y Nick Hague hicieron un paseo espacial el pasado día 22 para reemplazar baterías en el módulo que conecta los paneles solares de la de la EEI y en esa caminata McClain se percató de que la "camiseta del traje espacial" de una "talla mediana", en palabras de la NASA, le quedaba bien.



Sin embargo, sólo hay una de ese tamaño disponible en la Estación, de modo que en la caminata del día 29 la llevará Koch, que saldrá con un astronauta hombre.



McClain, previsiblemente, saldrá en la tercera caminata, el 8 de abril, con el canadiense David Saint-Jacques.



La decisión de la NASA generó toda serie de críticas en Twitter y hasta Hillary Clinton se refirió al asunto con un lacónico "Hagan otro traje".



"Ok, pero van a corregir este problema en el futuro? Porque esto se siente como algo que deberían haber resuelto, incluso antes de anunciar que habría una caminata solo de mujeres", escribió, por ejemplo, la usuaria de Twitter @PrisBlossom.



Entre los mensajes en las redes sociales con críticas a esta cancelación, hubo otro que aseguraba que el hecho de que a estas alturas "no haya habido ya una caminata espacial solo de mujeres es sexista".



La Estación Espacial Internacional gira alrededor de la Tierra a unos 28.000 kilómetros por hora, a una distancia de 400 kilómetros de la superficie, con los que completa 16 órbitas al día.