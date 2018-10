Naomi Watts protagonizará la primera serie derivada de 'Game of Thrones'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La actriz británica Naomi Watts protagonizará la primera serie derivada del universo 'Game of Thrones', informó este martes 30 de octubre de 2018 la cadena HBO en un comunicado.

La compañía indicó que la intérprete encarnará a una carismática integrante de la alta sociedad que oculta un oscuro secreto.

El primer episodio del proyecto contará con un guion de Jane Goldman y George R.R. Martin, autor de las novelas superventas en las que se basa la serie 'Game of Thrones'. En junio se dio a conocer que HBO había dado luz verde al primer proyecto.



Goldman, conocida por los guiones de 'Kick-Ass' o 'Kingsman', y Martin apostarán aquí por una historia que transcurre cientos de años antes de los sucesos que tienen lugar en 'Game of Thrones' y que narra "el descenso del mundo desde la dorada Edad de los Héroes hasta su época más oscura".



El proyecto ahondará en "los horribles secretos de la historia de Westeros, el origen verdadero de los caminantes blancos, los misterios del Este y la leyenda de los Starks".



Este proyecto es uno de los múltiples que barajaba HBO para seguir las aventuras de 'Game of Thrones'. Hay otros guionistas contratados por la cadena (Max Borenstein, Brian Helgeland, Carly Wray y Bryan Cogman) para desarrollar ideas que puedan resultar en nuevas series relacionadas con ese universo.



HBO confirmó en enero que estrenará en 2019 la octava y última temporada de 'Game of Thrones', compuesta por seis episodios.