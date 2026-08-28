Nació con 29 dedos y ahora es el gato más ‘dedudo’ del mundo

Un gato de Wisconsin entró en los registros de Guinness World Records por una característica que sus dueños descubrieron prácticamente desde que nació: tiene muchos más dedos de lo habitual.

Erebus Anomaly, un Maine Coon nacido en Kaukauna, fue reconocido oficialmente el 13 de mayo de 2026 después de registrar 29 falanges en sus cuatro patas. Tiene ocho dedos en una pata y siete en cada una de las otras tres.

Para ponerlo en perspectiva, un gato promedio tiene 18 dedos.

El récord que permaneció intacto durante años

Erebus Anomaly hace historia: es el gato con 29 dedos reconocido por Guinness.

La peculiaridad de Erebus tiene una explicación genética. El felino padece polidactilia, una condición hereditaria que provoca el desarrollo de dedos adicionales y que es común en esta raza.

Sus criadores, Kendra Vandenbloomer y Hunter Nett, de BlueNorthern Maine Coons, notaron la característica desde su nacimiento. Su padre también tenía una cantidad inusual: 24 dedos.

Pero la historia del récord tiene otro capítulo. Jake, un gato de Canadá, había establecido la marca de 28 dedos en 2002. El 12 de mayo de 2025, un gatito de Michigan llamado Toby Henderson igualó esa cifra.

Entonces apareció Erebus.

Un dedo más para hacer historia

Con sus 29 dedos, el Maine Coon superó por uno la marca que Jake y Toby habían compartido y se convirtió en el único poseedor del récord.

Pero hubo otro momento inesperado en su historia. Según The Guardian, poco después de nacer sufrió una neumonía por aspiración y necesitó oxigenoterapia en cuidados intensivos.

Las radiografías realizadas durante aquel tratamiento terminaron sirviendo como evidencia para que Guinness certificara la cantidad de huesos de sus patas.

Tras recuperarse, sus dueños confirmaron a ABC que Erebus permanecerá con ellos y no será dado en adopción.