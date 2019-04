Nace en Miami primer rinoceronte indio por ovulación inducida e inseminación

LEA TAMBIÉN

El Zoológico de Miami dio esta semana la bienvenida a un nuevo rinoceronte indio de un solo cuerno, el primero de su especie (Rhinoceros unicornis) que viene al mundo como resultado de una combinación de ovulación inducida e inseminación.

El recién nacido, que por ahora no tiene nombre y cuyo género aún se desconoce, pues madre e hijo han sido aislados con vistas a que establezcan unos lazos sólidos entre sí, es el primer descendiente de Akuti, una hembra de siete años, que estuvo constantemente monitoreada desde que se conoció su embarazo. Especialmente en la etapa final de los 15 meses de embarazo de esta especie, Akuti ha sido sometida a toda clase de cuidados.



El padre de la cría de rinoceronte es Suru, de 18 años, que también reside en el Zoológico de Miami. Todos los intentos por cruzar naturalmente a Akuti y Suru fallaron, así que hubo que recurrir a otros procedimientos para lograr la reproducción.



"Tuvimos que inducir artificialmente la ovulación a la hembra, recoger el semen del macho y después inseminarla al día siguiente", señaló Ron Magill, director de Comunicación del Zoológico de Miami.



Es la primera vez que se usan ambos procedimientos para lograr la reproducción en cautividad de un rinoceronte indio de un solo cuerno, una especia que a fines del siglo XX estuvo al borde de la extinción, pues la población mundial se redujo a menos de 200 ejemplares, de acuerdo con World Wildlife Fund (WWF).



La caza y el avance de la agricultura en tierras antes no cultivadas fueron los causantes de esa situación. Sin embargo, un programa de protección y conservación puesto en marcha por las autoridades de India y Nepal, el hábitat de esta especie, ha logrado elevar la población a más de 3 500 ejemplares.



El nacimiento, que se produjo este martes 23 de abril del 2019, fue grabado por cámaras del zoológico de Miami. "Hubiéramos preferido que las cosas se hubieran producido de una manera natural, pero Akuti y Suru por la razón que sea realmente no empataron", dijo Magill.

El Rhinoceros unicornis es una de las tres especies de rinocerontes que existen actualmente en Asia. Las otras son el rinoceronte de Java, con la que está estrechamente emparentada, y el raro rinoceronte de Sumatra.

Puede llegar a medir más de tres metros de largo (9,8 pies) y 1,8 metros (5,9 pies) de alto en la cruz y a pesar más de 2 000 kilos (4.400 libras). Su único cuerno, muy apreciado en la medicina tradicional asiática, mide entre 10 y 36 centímetros (3,9 y 14,1 pulgadas).