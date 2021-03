Los gemelos fraternos se multiplican en el mundo ¿Qué pasa en Ecuador?

En todo el planeta están naciendo más gemelos que nunca, reseña el portal científico LiveScience. Desde la década de 1980, la tasa de nacimientos de gemelos en el orbe ha aumentado en más del 30%: de nueve nacimientos de gemelos por cada 1 000 partos en 1980-1985, a 12 por 1 000 entre el 2010 y el 2015. Además, el número absoluto de partos de gemelos aumentó en un 42% durante este período: de 1.1 millones a principios de la década de 1980 a 1.6 millones a inicios de la del 2010.

La natalidad en general está sintiendo la influencia del nuevo coronavirus en el mundo. En los países ricos, muchas parejas se resisten a formar una familia o a ampliarla. Sin embargo, en los lugares más pobres los nacimientos de gemelos se están multiplicando, según un nuevo estudio.



A modo de comparación, el número total de nacimientos en todo el mundo se elevó solo un 8% durante el mismo período.



La reproducción médicamente asistida, que incluye la fertilización in vitro (FIV), es decir, cuando un óvulo se fertiliza con esperma en una placa de laboratorio y se transfiere al útero, puede explicar en gran medida este aumento, dijeron los autores.



El ginecólogo Tomás Hernández explica que la fertilización in vitro efectivamente sube la posibilidad de tener gemelos, porque se suele transferir más de un embrión para aumentar las oportunidades de que ocurra luego un nacimiento.



Christiaan Monden, coautor del estudio y profesor de sociología en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, dice que los números relativo y absoluto de gemelos en el mundo son más altos de lo que han sido desde mediados del siglo XX, y es probable que sean un récord histórico.



Otro hecho a tomar en cuenta es que los partos de gemelos están asociados con tasas de mortalidad más altas entre bebés y niños; también con más complicaciones para las madres y sus vástagos durante el embarazo, y durante y después del parto.



Por otro lado, Hernández añade que las mujeres que tienen hijos a una edad más avanzada tienen más probabilidades de concebir gemelos.



Los investigadores del estudio analizaron información sobre nacimientos de gemelos de 165 países entre el 2010 y 2015. De 112 de estos, los investigadores también obtuvieron información sobre los ocurridos entre 1980 y 1985, lo que permitió una comparación de estos períodos.



Los científicos encontraron que, durante la etapa de tres décadas, la tasa de natalidad de gemelos aumentó en más del 10% en 74 de los 112 países.



El alza se debe principalmente a que hay más mellizos, conocidos también como gemelos dicigóticos o fraternos. El número de gemelos monocigóticos o idénticos no ha variado en el orbe, con alrededor de cuatro nacimientos por cada 1 000 partos.



A nivel continental, América del Norte experimentó el mayor incremento de nacimientos de gemelos, con un aumento del 71% en la tasa de nacimientos de este tipo durante el período de tres décadas, seguida de Europa, con una subida del 58%, y Oceanía, con un 46% más.



Hernández resalta que las mujeres, en Ecuador y en Latinoamérica en general, todavía tienen los hijos antes de los 30 años, por lo que no suelen requerir tratamientos asistidos. Esto hace que no se registre en el país un gran incremento de gemelos.



África tiene las tasas más altas de gemelos en todo el mundo, con aproximadamente 17 nacimientos de este tipo por cada 1000 partos. La tasa se mantuvo prácticamente sin cambios durante el período de estudio de tres décadas. Se cree que algunas poblaciones africanas pueden ser genéticamente más propensas a tenerlos, en comparación con otras partes del mundo.



Pero existe una gran diferencia en las posibilidades de supervivencia de los gemelos nacidos en países ricos frente a las naciones de bajos ingresos.



En el África subsahariana, en particular, muchos gemelos perderán a su hermano en su primer año de vida, entre 200 y 300 mil cada año, según Jeroen Smits, profesor de desarrollo humano comparado en la Universidad de Radboud en los Países Bajos y también coautor del estudio.