Captan el nacimiento de una nueva estrella por explosión estelar

Astrónomos presenciaron el nacimiento de una nueva estrella por explosión estelar. A diferencia de la mayoría, que se desvanecen, la supernova SN 2012au continúa brillando gracias a un nuevo pulsar.

Las explosiones de estrellas, conocidas como supernovas, pueden ser tan brillantes que eclipsan a sus galaxias anfitrionas. Tardan meses o años en desvanecerse y, a veces, los restos gaseosos de la explosión chocan con el gas rico en hidrógeno y vuelven a brillar temporalmente, pero ¿podrían permanecer luminosos sin ninguna interferencia externa?.



Eso es lo que Dan Milisavljevic, profesor asistente de física y astronomía en la Universidad de Purdue, cree que vio seis años después de la explosión del "SN 2012au".



"No hemos visto una explosión de este tipo, en una escala de tiempo tan tardía, permanecer visible a menos que haya algún tipo de interacción con el gas de hidrógeno dejado por la estrella antes de la explosión", dijo. "Pero no hay pico espectral de hidrógeno en los datos, algo más estaba dándole energía a esto".



A medida que las estrellas grandes explotan, sus interiores colapsan hasta un punto en el que todas sus partículas se convierten en neutrones. Si la estrella de neutrones resultante tiene un campo magnético y gira lo suficientemente rápido, puede convertirse en una nebulosa de viento pulsar.



Es muy probable que esto ocurra con SN 2012au, según los hallazgos publicados en Astrophysical Journal Letters.



"Sabemos que las explosiones de supernova producen este tipo de estrellas de neutrones que giran rápidamente, pero nunca vimos evidencia directa de ello en este marco de tiempo único", dijo Milisavljevic.



"Este es un momento clave cuando la nebulosa del viento pulsar es lo suficientemente brillante como para actuar como una bombilla que ilumina la eyección externa de la explosión".



SN 2012au ya era conocido por ser extraordinario y extraño en muchos aspectos. Aunque la explosión no era lo suficientemente brillante como para llamarse una supernova "superluminosa", era extremadamente energética y duradera, y atenuada en una curva de luz similarmente lenta.



Milisavljevic predice que si los investigadores continúan monitoreando los sitios de supernovas extremadamente brillantes, podrían ver transformaciones similares.



"Si realmente hay una nebulosa de viento pulsar o magnetar en el centro de la estrella explotada, podría empujar desde adentro hacia afuera e incluso acelerar el gas", dijo. "Si volvemos a algunos de estos eventos unos años más tarde y tomamos medidas cuidadosas, podríamos observar que el gas rico en oxígeno se aleja de la explosión aún más rápido".



Las supernovas superluminosas son un tema candente en la astronomía transitoria. Son fuentes potenciales de ondas gravitacionales y agujeros negros, y los astrónomos creen que podrían estar relacionados con otros tipos de explosiones, como estallidos de rayos gamma y ráfagas de radio rápidas. Los investigadores quieren comprender la física fundamental detrás de ellos, pero son difíciles de observar porque son relativamente raros y suceden muy lejos de la Tierra.



Solo la próxima generación de telescopios, que los astrónomos han denominado "Telescopios Extremadamente Grandes", tendrá la capacidad de observar estos eventos con tanto detalle.



"Este es un proceso fundamental en el universo. No estaríamos aquí a menos que esto esté sucediendo", dijo Milisavljevic. "Muchos de los elementos esenciales para la vida provienen de explosiones de supernova -calcio en nuestros huesos, oxígeno que respiramos, hierro en nuestra sangre- y creo que es crucial para nosotros, como ciudadanos del universo, entender este proceso".