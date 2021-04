Nacho Mendoza: ‘El reguetón no ha muerto; ahora está en todas partes’

El pasado 2 de abril del 2021, Nacho Mendoza lanzó Saco de Boxeo, un tema que interpreta con Arcángel. Aunque el ritmo de la canción tiene como base los sonidos pegajosos de la música urbana, la letra apela a la reflexión de un tema más profundo, que el habitual en sus anteriores ‘hits’, que ninguna persona tiene que acostumbrarse al maltrato. El venezolano conversó con EL COMERCIO sobre este estreno.



En el 2017 empezó tu carrera como solista, ¿qué ha sido lo más enriquecedor de esta etapa musical?



Creo que cada paso de mi carrera ha sido muy enriquecedor. En todas mis etapas musicales estuve acompañado y en todas trabajé duro, pero en esta faceta como solista me ha tocado trabajar el triple. Es difícil valorar los momentos que uno tiene en la vida de forma inmediata, pero estoy haciendo el ejercicio de pararme cada mañana y tratar de descubrir lo mágico e interesante que el día me está brindando, para no tener que apreciarlo en el futuro, sino en ese momento. Creo que uno tiene que aprender a disfrutar todas las etapas de su vida.



¿Extrañas tener a Chyno Miranda en el escenario?



Sí, he extrañado a mi compañero muchas veces. Sobre todo, extraño viajar con él y estar juntos en el escenario cantando nuestras viejas canciones.



Cuéntame sobre la nueva canción, Saco de boxeo, en la que cantas con Arcángel.



No sé si la gente esperaba que Arcángel y yo hiciéramos un tema así. En mi carrera he cantado a la discoteca y al baile, pero también a un montón de temas polémicos. Saco de boxeo es una canción que a pesar de que surfea la ola de la tendencia tiene su originalidad. Tiene un contenido totalmente distinto y más denso. Habla sobre los maltratos a los que no debemos acostumbrarnos a recibir de otras personas. Creo que es lindo que hayamos salido un poco de esa intención comercial, que casi siempre tenemos con la música, para tratar de brindar una bonita obra. No solo es una buena grabación, sino un tema con una moraleja importante.



¿Cuál es la importancia de que artistas consagrados acompañen la carrera de otros más jóvenes?



Arcángel es una artista que tiene muchísimos años haciendo música urbana y defendiendo este género, que hoy se ha convertido en número uno en consumo a escala mundial. Él es uno de los responsables de que esta música haya trascendido, de que muchos artistas pop como yo hayan aprovechado este tipo de tendencia para seguir creciendo en popularidad y que nuestra música se siga expandiendo por todo el mundo.



¿Cómo fue en tu época? ¿Quiénes eran tus referentes?



Mis referentes no tenían mucho que ver con lo urbano. Siempre me gustó el reggae, era fanático de Bob Marley. Mis gustos eran bien alternativos, me gustaba el rock. Fui fanático de la ola del new metal, en la que aparecieron bandas como Limp Bizki y, Linkin Park. En mi familia, por parte de mamá, siempre estuvo presente la música folclórica. Cada vez que me presentaba en un festival juvenil cantaba una canción de este género. Así que toda esa mezcla me hizo un artista multigénero. No puedo agárrame de una tendencia y decir esto es lo mío, pienso que eso es lo grande de los que siempre han hecho rock, salsa o reguetón, porque han defendido su género a capa y espada. También me gustaba la música de Rubén Blades y Juan Luis Guerra, él fue un referente para mí en materia de composición.



Tienes una faceta importante como compositor. Hay personas que dicen que las letras de la música urbana son solo para perrear hasta abajo, ¿qué piensas?



Yo creo que no. Fíjate que ahora hay mucha gente que dice que el reguetón murió, pero lo que no se están dando cuenta es que en la actualidad es parte de todo. Todo el mundo le mete el ¡tumpa, tumpa! a su música. Todos, desde los que hacen balada pop, hasta los que tocan pop rock. Todo el mundo está utilizando la base de este género.



¿Cuál es el cambio más importante que ha vivido la música urbana en los últimos años?



La música urbana es la más cambiante que existe, porque se adapta a todo. Nosotros vimos cómo el urbano se adaptó al merengue. Desde el 2010 hasta el 2014 hice merengue urbano, lo llamamos tropical urbano; vimos a Don Omar mezclar lo urbano con la bachata; y en la época de Luny Tunes cómo se mezcló con merengue ripiao dominicano. Lo importante para mí ha sido la organización y la claridad que han tenido los intérpretes de la música urbana, a la hora de separar su pasión por la música del negocio.





Ahora eres Ejecutivo de Universal Music, ¿qué implica que los músicos urbanos lleguen a estos espacios de toma de decisiones?



Es extraño porque hay muchas más oportunidades de volar solo y de tener un gran éxito de manera independiente, pero también te encuentras con un escenario que está abarrotado de contenido. Los jóvenes tienen más libertad de hacer música, porque tienen acceso a un estudio portátil, a softwares que te dan sonidos maravillosos y con los que pueden hacer una pista instrumental en menos de veinte minutos y crear una canción en una hora. En la actualidad hay más contenido que consumo, entonces tienes que apostarle a algo que sea demasiado viral y pegajoso para que tenga éxito, o hacer una gran inversión en materia de promoción, para lograr que la gente descubra tu canción. Ya no solo se trata de la calidad de la música, sino de lograr que la gente se entere de que tú sacaste un nuevo tema.





El equilibrio entre la fama y la vida familiar sigue siendo un reto para cualquier artista, ¿cómo ha sido en tu caso?



Ha sido súper difícil. Es una lucha diaria, que en mi caso tiene muchos años. Siempre he intentado darle prioridad a mi familia. La música es mi pasión y mi trabajo y es lo que utilizo para brindarles una vida próspera a mis hijos. Creo que no he sido un mal padre, porque siempre he estado pendiente de ellos. Tengo que aceptar que en cantidad de tiempo se me ha hecho difícil por las giras. A veces es complicado tener un día normal con la familia, porque si vas con ellos al supermercado todo el mundo te cae encima. Me siento muy agradecido de que la gente se acerque y me dé un abrazo o me pida una foto, pero sé que para ellos puede ser incómodo.





La música urbana está entrando con fuerza al mercado anglo, ¿qué papel están jugando las redes sociales?



Las redes están jugando un papel importante porque están borrando la barrera del idioma. En TikTok, que ha crecido tanto, hay un montón de jóvenes que no hablan español y están haciendo videos virales con nuestras canciones. Temas que les da un sentimiento de movimiento corporal y que los ayuda a crear esas coreografías que se hacen virales, eso permite que las canciones despeguen. Antes, mucha gente que hablaba inglés no se interesaba en la música hispana porque sentía que no iba a entender nada. Ahora, ves a jóvenes de Estados Unidos bailando canciones de intérpretes urbanos, porque le gustan los sonidos de los instrumentos, o porque se conectan con la actitud o la forma de vestir que tenemos.