Myriam Hernández celebra su Latin Grammy con gira

La cantante chilena Myriam Hernández, actualmente de gira por Estados Unidos con su nuevo disco ‘Sinergia’, cuya última presentación tuvo lugar en Miami, recibirá el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy 2022, la primera mujer artista de su país en recibir el galardón.

Según un comunicado, la intérprete de temas ya clásicos del cancionero romántico, como El hombre que yo amo, recibirá la distinción en una ceremonia en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) el próximo miércoles 16 de noviembre. La gala, donde la chilena recibirá este premio especial que otorga la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, se realizará un día antes de la entrega de los Latin Grammy en la misma ciudad estadounidense.

“Me llamaron de la academia, el presidente Manuel Abud, por Zoom. La verdad es que cuando me dio la noticia me puse a llorar y recordé el comienzo de mi sueño en un flashback. Lloré de emoción”, señaló en el comunicado.

“A estas alturas de mi carrera -agregó- es un reconocimiento que viene a reafirmar todo el trabajo que he realizado desde el comienzo de mi sueño, y que sea reconocido por estos tremendos profesionales para mí es lo máximo”, declaró la artista.

Durante su carrera, Myriam Hernández ha acreditado trece de sus sencillos en el Hot Latin Songs del Billboard y seis de sus álbumes en el Latin Pop Albums. Además, desde 1990 tiene el récord como la primera y única artista chilena que ha logrado el número uno por temas y ventas de discos en Estados Unidos, entre otros premios y reconocimientos.

La cantante emprendió este mes la gira Mi paraíso, por Estados Unidos, con más de veinte conciertos, en los que interpreta sus éxitos además de canciones de su último álbum, ‘Sinergia’ (2022). La próxima parada será el viernes 4 de noviembre en el James L. Knight Center, de Miami, al que la artista chilena regresa tras un año.

Luego sigue, en este orden, Boca Ratón, Tampa, Kissimmee, Jacksonville y Fort Myers (todas estas ciudades de Florida); San Antonio, Houston (Texas); Nueva Orleans (Luisiana), Raleigh (Carolina del Norte), Atlanta (Georgia) y Charlotte (nuevamente en Carolina del Norte) el día 13 de noviembre.

‘Sinergia’ fue producido por el español Jacobo Calderón, hijo del famoso compositor y productor Juan Carlos Calderón, que en 1992 ya produjo el tercer disco de la cantante chilena de 57 años.

“El álbum mantiene su concepto de pop romántico introduciendo nuevos instrumentos y sonidos a su inconfundible estilo, en el que siempre el principal instrumento es la sugerente voz de Myriam, dotada de matices y sensibilidad”, según el comunicado.

Hernández ha confirmado además el lanzamiento de un segundo álbum para este año; y será, según se pudo conocer sin más detalles, su primer disco navideño.

Confirmados en los Grammy

Rauw Alejandro, Chiquis, Marco Antonio Solís, Jesse & Joy, y Sebastián Yatra actuarán en la próxima ceremonia de los Premios Latin Grammy, anunció la Academia Latina de la Grabación.

Este primer grupo de artistas que subirá al escenario del Mandalay Bay de la ciudad de los casinos está integrado por músicos que figuran entre los nominados en la vigésimo tercera edición de los Latin Grammy y, en algunos casos, han ganado en años anteriores, como dijo la institución que otorga estos galardones.

El puertorriqueño Rauw Alejandro cuenta este año con un total de ocho nominaciones, entre ellas a los premios Grabación del año y Canción del año, mientras que el colombiano Sebastián Yatra opta a cuatro gramófonos, incluidos Álbum del año y Canción del año.

Los mexicanos Jesse & Joy, que en su haber cuentan con seis Latin Grammy y un premio Grammy, aspiran en esta edición a llevarse el galardón a mejor álbum vocal pop, y la cantante de regional mexicano Chiquis, también ganadora en el pasado de un Latin Grammy, está nominada en la categoría mejor álbum de música ranchera.

Por su parte, Marco Antonio Solís, más conocido como ‘El Buki’, “ofrecerá una actuación inolvidable” en la gala del 17 de noviembre, prometió la Academia Latina de la Grabación, en el comunicado en el que dieron a conocer todas estas rondas de presentaciones.

