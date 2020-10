¿Afectará eficacia de la vacuna contra el covid-19 la mutación del virus descubierta en España?

LEA TAMBIÉN

La nueva variante del coronavirus causante de la enfermedad covid-19 y que ha surgido en España no tendrá ningún impacto negativo en el desarrollo de una vacuna, aseguró este viernes 30 de octubre del 2020 la autora principal del estudio.

"Pensamos que la mutación no afectará la eficacia de la vacuna", dijo la científica Emma Hodcroft de la Universidad suiza de Basilea, institución que ha liderado la investigación en colaboración con la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y el consorcio español SegCovid-Spain, liderado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).



Según explicó, la vacuna apunta a partes específicas del virus que no están afectadas por la mutación, la cual a su vez no ha aumentado ni la capacidad de propagación ni la severidad del virus.



El coronavirus SARS-CoV-2 causante de la covid-19 tiene cientos de mutaciones, pero investigadores suizos y españoles identificaron que una de las más presentes actualmente en la segunda oleada que vive Europa se dio primero en España.



Investigadores de la Universidad de Basilea, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y el consorcio español SeqCovid-Spain, liderado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), concluyeron que la nueva variante se expandió por Europa y otras regiones en los últimos meses desde España.



La relajación de las restricciones de viaje en verano, y el hecho de que España sea un importante destino turístico, facilitaron la expansión de esta variante del genoma del virus, señaló un comunicado de la Universidad de Basilea.



La mutación fue bautizada como 20A.EU1, y los análisis señalan su presencia en unos 80% de las muestras analizadas desde España, un 90% de las del Reino Unido y un 30-40% de las suizas.



Los investigadores afirmaron que su aparición en España, durante los meses estivales, estaría ligada a un "evento superpropagador ligado a los trabajadores agrícolas en el noreste español", y tras ello se extendió por toda España y una docena de países europeos, llegando a registrarse casos relacionados hasta en Hong Kong o Nueva Zelanda.

​Nada indica, matizaron, que esta variante del coronavirus sea más peligrosa que otras, tenga un distinto comportamiento, o que sea la única prevalente en la segunda oleada europea, donde otras mutaciones han sido identificadas.