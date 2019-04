Los musicales 'Hadestown' y 'Ain't Too Proud' lideran las listas a los Tony

LEA TAMBIÉN

Los musicales 'Hadestown' y 'Aint Too Proud - The Life and Times of the Temptations' lideran las nominaciones a los Premios Tony de teatro conocidas este martes 30 de abril de 2019 con 14 y 12 apariciones en las listas, respectivamente, entre ellas a las categorías de Mejor Musical y Mejor Libreto.

Los Premios Tony reconocen las producciones teatrales de Estados Unidos y este año se entregarán el 9 de junio en el teatro Radio City Music Hall, con el cómico James Corden como maestro de ceremonias.



'Hadestown' es la producción con más nominaciones, un musical que cuenta la historia reimaginada del mito griego de Orfeo y Euridice con inspiración de los géneros folk y blues.



Por su parte, 'Aint Too Proud', un jukebox musical basado en el libro de 'The Temptations', un grupo musical de Detroit de gran éxito, quedó segundo en la lista de nominados, aspirando a ganar en 12 de las categorías.



Les disputarán la estatuilla a Mejor Musical 'Beetlejuice' y 'The Prom', la primera una producción de Warner Bros que retoma la película de finales de los ochenta del director Tim Burton, en la que una pareja que acaba de morir contrata a un fantasma para que eche a los nuevos ocupantes de su hogar.



'The Prom' cuenta la historia de cuatro viejas estrellas de Broadway que se dirigen a un instituto de Indiana, después de leer que a una estudiante lesbiana no le permiten acudir con su novia al baile de graduación.



Otro nombre propio es el de Bryan Cranston, nominado a Mejor actor protagonista por su papel en 'Network', que sigue al famoso presentador de informativos Howard Beale y su caída a los infiernos.



Los Tony honoríficos por sus aportaciones al teatro recaen este año en la actriz Rosemary Harris, el dramaturgo Terrence McNally y el director de orquesta Harold Wheeler. El Premio Isabelle Stevenson será entregado a la intérprete Judith Light por su trabajo de apoyo contra el VIH y a favor de los colectivos LGBTQ+.

Otras producciones que se disputarán los premios en varias categorías son 'Tootsie' (11 nominaciones), 'The Ferryman' (9 nominaciones) y la aclamada 'To Kill a Mockingbird' (9 nominaciones).



Los nominados han sido seleccionados por un jurado de 42 profesionales del teatro independientes seleccionados por la organización del certamen.