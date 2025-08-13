El músico argentino Brian Tolenti llega a Quito con una propuesta íntima y poderosa: un homenaje sinfónico a Gustavo Cerati.

La cita será en el Teatro San Gabriel. En ese escenario, los fans quiteños se reencontrarán con la música del ícono del rock latinoamericano, esta vez, envuelta en una atmósfera orquestal.

De Soda Stereo al sinfónico, Brian Tolenti trae la esencia de Cerati a Quito

“Estoy ansioso por esta presentación. Sé que Quito es una ciudad muy roquera y que aman a Cerati, pero esto es algo distinto. Es su música con una orquesta de 50 músicos en escena”, dice Tolenti, quien desde hace más de una década hace del legado de Cerati su norte artístico.

Brian no solo ha recorrido América Latina con este homenaje sinfónico, también lidera proyectos tributo como El Cuarto Soda.

La conexión con la música de Gustavo Cerati

La historia con la música del exlíder de Soda Stereo comenzó en el metro de Buenos Aires, donde tocaba para vivir, hasta que una serie de coincidencias (o energías, como él prefiere llamarlas) lo llevaron a cantar en el velorio del propio Cerati, en 2014. Desde entonces, su vida cambió.

“La gente empezó a decirme que tenía que hacer algo con la música de Gustavo. Y así fue. Es algo que no puedo explicar, pero siento una conexión muy fuerte desde ese día”, confiesa.

Brian Tolenti más allá de la música de Cerati

Más allá del escenario, Brian es un amante de los animales, vive en Buenos Aires con su pareja y tres gatos; sueña con tener un refugio en el campo. “Si dejara la música, sería solo por dedicarme a rescatar animales”.

Cerati en Quito

La invitación está hecha. El público de Quito vivirá dos noches emotivas, el 29 y 30 de agosto, donde la sensibilidad, la nostalgia y la música de Cerati se fundirán en un espectáculo inolvidable.

La velada está prevista en el Teatro San Gabriel.