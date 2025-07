Música para todos los gustos y obras de teatro para grandes y chicos figuran en la agenda de este 26 y 27 de julio de 2025.

Te compartimos los horarios.

Cumbia en la Plaza de Toros Quito

Para este 26 de julio, desde las 16:00, está previsto ‘El Día de la Cumbia Internacional’. En ese encuentro musical participarán Grupo Bryndis, Iván y sus Bam Band, Widinson y más.

Hay boletos para General, Preferencia, Sillas VIP.

Tributo a Bon Jovi

En el Arena Top Media de Cumbayá se realizará, este 26 de julio de 2025, el ‘American Tour 2025 The Bon Jovi Experiencia’. El tributo estará a cargo de la Banda Británica Oficial.

Luego de la presentación en Quito, la banda viajará a Cuenca y Guayaquil.

Thalía sonará en el San Gabriel

El tributo a la cantante mexicana se cumplirá en el Teatro San Gabriel, este 26 de julio de 2025. Thalía es reconocida por temas como Marimar, No me acuerdo, No me enseñaste, A quién le importa. Los boletos siguen a la venta: en línea y en las ventanillas del teatro.

Teatro en el Patio de Comedias

La obra ‘BICOS… IS NICE, BICOS… IS HANSOM!’ llega con una propuesta que promete carcajadas aseguradas. Protagonizada por El Miche y Ana María Balarezo, esta comedia combina humor criollo, enredos amorosos e inglés “masticado” en una puesta en escena llena de ocurrencias y guiños a la cotidianidad.

El público podrá disfrutar de un espectáculo ligero y divertido, donde el lenguaje y las situaciones absurdas se convierten en el vehículo perfecto para reír sin parar.

Las últimas funciones, en el Patio de Comedias, están programadas para el 26 y 27 de julio, a las 19:00 y 18:00, respectivamente.

El Omoto llega a la Casa Toledo

En una noche que aparenta ser común, el escenario se transforma en el consultorio de una psicóloga muy particular. Allí, El Omoto, Jerónimo Meneses, se enfrenta a sí mismo en un monólogo cómico y psicológico donde el desdoblamiento no es solo teatral, sino existencial.

Dos de sus personajes más queridos, Josema, el gurú emocional con más ego que estabilidad, y Pobre Pollito, una criatura tan tierna como confundida, se encuentran cara a cara en una sesión que nadie pidió… pero todos disfrutan.

La obra ofrece un torbellino de confesiones hilarantes, crisis existenciales disfrazadas de chistes subidos de tono y absurdos que terminan siendo profundamente humanos.

La obra estará hasta el 3 de agosto: sábados (20:00) y domingos (18:00).