Juanes enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida. La muerte de su madre, Alicia Vásquez, marcó un giro inesperado en medio de una celebración familiar. El cantante colombiano decidió pronunciarse en redes sociales con un mensaje lleno de amor, que unió la memoria de su madre con la vida de su hijo Dante.

🌹 Juanes y el recuerdo de su madre

De acuerdo con People y Globovisión, el artista compartió en Instagram un homenaje a Dante, quien cumplió años, y lo entrelazó con un recuerdo de su madre recién fallecida. “Hoy estás de cumpleaños loco Dante. Gracias por ser la fuerza de mis días… Gracias por haber sido tan especial con tu abuela que tanto te adoraba”, escribió el intérprete de La camisa negra.

El mensaje estuvo acompañado de dos imágenes. En la primera se observa a Dante cuando era un niño. En la segunda, aparece junto a su abuela Alicia, abrazándola y sonriendo frente a la cámara. Una foto que ahora guarda un valor especial tras la partida de la matriarca.

💔 Una pérdida que marca

El Tiempo informó que Alicia Vásquez falleció el 8 de septiembre a los 95 años. Su muerte representa un duro golpe para Juanes, quien en diversas ocasiones destacó a su madre como inspiración y guía en su vida artística y personal. Globovisión también resaltó que el cantante había expresado siempre la profunda admiración que sentía por ella.

🎶 Entre dolor y tiempo en familia

El homenaje del artista reveló la manera en que intenta sobrellevar el duelo. Entre lágrimas y sonrisas, Juanes eligió recordar a su madre en un día dedicado a celebrar la vida de su hijo. Un gesto que transformó su publicación en un espacio de memoria, amor y resiliencia.

