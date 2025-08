HUNTR/X es el trío ficticio que conquista Spotify y supera a grupos reales de K‑Pop.

La canción Golden, interpretada por HUNTR/X, el trío femenino ficticio de la película animada ‘K‑Pop Demon Hunters‘, alcanzó el primer lugar en el Billboard Global 200 al cierre del 2 de agosto de 2025.

¿Cuál fue su logro en Spotify?

En Spotify, Golden lideró el ranking global diario y acumuló más de 96 millones de reproducciones en su tercera semana, logrando además un PAK (Perfect All‑Kill) en Corea del Sur el 14 de julio.

En Estados Unidos, el tema se posicionó como la canción más escuchada de la banda sonora y la más exitosa de un grupo femenino ficticio en la historia de la plataforma allkpopinfobae.

Este fenómeno musical ronda al personaje ficticio del grupo y trasciende la pantalla. Las canciones de HUNTR/X ocupan múltiples posiciones en las listas globales y en el Billboard Hot 100. En esa lista están: Golden, How It’s Done, What It Sounds Like y Takedown.

En Reino Unido, Golden se convirtió en la primera canción de K‑Pop en llegar al número uno del Official Singles Chart desde Gangnam Style en 2012.

¿Quiénes están detrás del fenómeno HUNTR/X?

Aunque el grupo es ficticio, las voces que interpretan sus canciones pertenecen a artistas reales y consolidados en la industria.

Rumi . Es la líder del grupo, tiene la voz cantada de EJAE . Ella es compositora surcoreano‑estadounidense que trabajó con Red Velvet y aespa. La voz hablada es de Arden Cho (conocida por Teen Wolf).

. Es la líder del grupo, tiene la voz cantada de . Ella es compositora surcoreano‑estadounidense que trabajó con Red Velvet y aespa. La voz hablada es de (conocida por Teen Wolf). Mira . La integrante estilosa y rebelde, canta gracias a Audrey Nuna , rapera de R&B con un disco experimental lanzado en 2024. Su versión hablada proviene de May Hong .

. La integrante estilosa y rebelde, canta gracias a , rapera de R&B con un disco experimental lanzado en 2024. Su versión hablada proviene de . Zoey. La maknae del grupo, canta con la voz de Rei Ami, artista de pop alternativo e hip‑hop conocida por su álbum Foil (2021). La voz hablada es de Ji‑young Yoo.

Un fenómeno que redefine lo virtual en la música

El éxito de HUNTR/X demuestra cómo la ficción puede conquistar el mercado real de música. La banda sonora de ‘K‑Pop Demon Hunters’ debutó en el top 3 del Billboard 200, siendo la primera de 2025 en entrar al Top Ten y uno de los lanzamientos animados más exitosos desde ‘Encanto’.

Por su parte, el estilo visual, las coreografías, la narrativa de lucha contra demonios y el guiño a grupos como BLACKPINK, TWICE e ITZY han generado una respuesta viral de fans: arte, covers, cosplay y desafíos de baile.