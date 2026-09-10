Mary Austin revela detalles íntimos sobre Freddie Mercury en su nuevo libro

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Mary Austin publicó el 7 de septiembre de 2026 el libro ‘Freddie Mercury: A Life in Lyrics’, donde reconstruye la intimidad del músico.

La obra reúne letras manuscritas, fotos inéditas y pasajes sobre la vida personal del líder de la banda Queen.

Según reportó Forbes Argentina, la publicación coincide con la víspera de la fecha en que el cantante habría cumplido 80 años.

🎙️ ¿Quién fue Mary Austin en la vida de Freddie Mercury?

Mary Austin mantuvo una relación sentimental y una profunda amistad con Freddie Mercury durante más de dos décadas.

Ella heredó su residencia de Garden Lodge en Londres y guardó sus archivos personales.

En declaraciones a KCH, Austin recordó cómo su vínculo romántico evolucionó hacia una colaboración profesional donde ejerció como secretaria del cantante hasta su fallecimiento en 1991.

🎼 La historia detrás de Love of My Life

Austin aclaró la creencia popular sobre el origen del tema Love of My Life. La expareja del artista confirmó, según KCH, que el tema no fue dedicado exclusivamente a ella.

Sin embargo, admitió que el tramo final de la letra se inspiró en una conversación juvenil sobre acompañarse en la vejez.

Para conocer más sobre otros lanzamientos inéditos del vocalista, te recomendamos leer el análisis sobre la canción rescatada de Freddie Mercury.

🐱 Manuscritos y vida cotidiana del artista

El libro se concentra en el proceso creativo del compositor. Forbes Argentina detalló que el mismo muestra el uso de su piano Yamaha G2, sus anotaciones de temas como Bohemian Rhapsody y el amor por sus gatos.

Además, relata el momento en que Austin lo convenció de cantar en el concierto Live Aid de 1985.

Si quieres profundizar en la trayectoria de otros integrantes clave de la banda, puedes consultar el reconocimiento otorgado al célebre guitarrista de Queen.

📜 ¿Cómo reaccionó Mary Austin ante la orientación sexual de Freddie Mercury?

Austin relata el cierre de su compromiso matrimonial a inicios de 1977. Cuando el intérprete le dijo que era bisexual, ella comprendió de inmediato su realidad.

Aunque el romance terminó, ambos mantuvieron el afecto y el respeto intactos.

El legado del artista continuará mediante causas benéficas, tras la subasta de sus bienes en Sotheby’s a beneficio de fundaciones contra el sida.

Freddie Mercury; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién fue Freddie Mercury y por qué es famoso? Freddie Mercury fue el vocalista principal de Queen y una de las figuras más influyentes del rock. Nació como Farrokh Bulsara en Zanzíbar y destacó por su poderosa voz, su carisma escénico y canciones como Bohemian Rhapsody, We Are the Champions y Somebody to Love. ❓ ¿Cuándo nació y cuándo murió Freddie Mercury? Freddie Mercury nació el 5 de septiembre de 1946 y murió el 24 de noviembre de 1991, a los 45 años. Falleció en Londres por una bronconeumonía relacionada con complicaciones del sida, enfermedad cuyo diagnóstico confirmó públicamente un día antes.

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