Camilo lanza ‘Para Cuando Sean Mayores’, su álbum más tierno, familiar e íntimo

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El cantante colombiano Camilo lanzó el 9 de septiembre de 2026 su quinto álbum de estudio titulado ‘Para Cuando Sean Mayores’, una producción de 13 canciones nacida de su experiencia como padre.

El proyecto, distribuido por Sony Music, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

Si te interesa repasar sus presentaciones en vivo, también puedes revisar nuestra cobertura sobre la participación de Camilo en los Premios Platino 2026.

🎵 ¿De qué trata el nuevo álbum de Camilo?

Camilo concibió esta obra como una guía futura para sus hijas, Índigo y Amaranto.

La producción habita en el género pop y busca invitar a los adultos a reconectar con su niño interior.

De acuerdo con información transmitida por Los40, el artista se inspiró en sus propios recuerdos de infancia para escribir las letras.

🎧 Las canciones y colaboraciones del disco

El repertorio abre con el interludio Los Cuentos y presenta como primer sencillo el tema El Árbol.

La producción cuenta con la participación de su esposa Evaluna en la balada La Medalla, mientras que las voces de sus hijas aparecen grabadas en los cortes Chiquita y La Campana.

Para conocer más sobre el entorno de la pareja, te invitamos a consultar nuestro análisis sobre cómo gestionan el dinero y la economía familiar Camilo y Evaluna.

🎤 ¿Cuándo inicia la gira ‘Para Cuando Sean Mayores Tour’?

La gira internacional comenzará el 9 de octubre de 2026 en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

El recorrido continuará por Puerto Rico, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, para finalizar con fechas confirmadas en México durante febrero de 2027.

📌 El futuro del proyecto musical

Camilo continuará con la promoción de este material en sus canales oficiales y plataformas de ‘streaming’. El seguimiento del tour mantendrá la atención de sus seguidores durante los próximos meses.

Camilo Echeverry; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuáles son las canciones más famosas de Camilo? Entre sus canciones más populares están Tutu, junto a Pedro Capó; Desconocidos, con Mau & Ricky y Manuel Turizo; Vida de Rico, Favorito, Índigo y Kesi. Su estilo combina pop latino, sonidos urbanos y letras centradas en el amor y la familia. ❓ ¿Camilo está casado con Evaluna Montaner y cuántos hijos tienen? Sí. Camilo está casado con la cantante y actriz venezolana Evaluna Montaner desde 2020, y la pareja tiene dos hijas: Índigo y Amaranto. La familia también ha inspirado varias canciones y proyectos musicales del artista.

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