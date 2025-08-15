Música para todos los gustos y teatro para grandes y chicos destacan en la agenda cultural de Quito. Las actividades su cumplirán este 16 y 17 de agosto de 2025.

Te compartimos la agenda de actividades con fechas y horarios.

Teatro para toda la familia en la agenda quiteña

‘El Gato con botas’

Todos los domingos, hasta el 31 de agosto, se presentará la obra ‘El Gato con botas’ en Casa Toledo. Títeres e intérpretes interactuarán en el escenario, manteniendo el ambiente del siglo XVII, pero con lenguaje y actitudes adaptadas a los tiempos actuales.

‘El sueño de Teo’

Una emotiva y divertida obra de títeres para niños y adultos; reflexiona sobre el respeto, la empatía y la solidaridad con las diferencias. Se presentará en el Patio de Comedias, el 17, 24 y 31 de agosto, desde las 11:30. Las entradas se venden en línea y en boletería.

‘Zig ZAG en el viaje estelar’

Para este 17 de agosto, a las 14:00, está previsto la obra infantil de Monserrath Astudillo. Una historia que habla sobre la humanidad y la necesidad de reconstruir el planeta. Se presentará en el Teatro San Gabriel. Las entradas siguen a la venta.

Música en Quito para todos los gustos

Noches de jazz en Quito

Jazz Essentials (Kony Escúntar Trío), Joyas del jazz y bossa nova en formato íntimo se escucharán este 17 de agosto, en Quito Jazz Club. La música empezará a sonar a las 20:30. El costo de la entrada: 13 dólares, incluye IVA.