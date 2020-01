20 canciones que ya tienen 20 años

LEA TAMBIÉN

El tiempo pasa y no precisamente despacito. Va siempre ahí, al trantrán, sumando segundos como si tal cosa. Inasequible al desaliento, pasando páginas del calendario con desesperante precisión. Y no es que no nos demos cuenta: es que es mejor obviarlo y olvidarse.



Nos fijamos, ahora sí, porque estrenamos reluciente nuevo año y las fechas vuelven a estar presentes. Y para tocar un poquito la moral, vamos a fijarnos concretamente en la música que reventaba en todas partes a principios del año 2000. Hace ya, efectivamente, 20 años.



Con las canciones pasa que te engañan. Como ellas siguen igual que siempre, uno tiende a pensar que él también está allí donde las disfrutó con más intensidad por primera vez. Es un magnífico juego de trilero que desafía al paso del tiempo.



Y aunque en 2020 seamos diferentes y estemos en lugares bien distintos a los del 2000, un poco al menos sí que podemos reconocernos en lo que éramos entonces al escuchar esta veintena de clásicos. Esa es la idea, esa es la magia indescifrable de la música.



Bon Jovi: It's my life



Reyes del cardado rock ochentero, Bon Jovi supieron adaptarse en los noventa con un par de álbumes sobresalientes. El salto al año 2000 lo hicieron con gran solvencia gracias a 'It's my life', clásico instantáneo. Aunque los de Jon Bon Jovi siguen llenando estadios, este fue su último gran pelotazo a nivel masivo.





M Clan: Llamando a la tierra



Tras dos primeros discos con un sonido más rudo y claramente rockero, los murcianos M Clan rebajaron una marchita y así llegaron al gran público con su álbum 'Usar y tirar', lanzado a finales de 1999. Su versión de 'Serenade' de la Steve Miller Band les llevó, efectivamente, al estrellato.





Estopa: Como camarón



'La raja de tu falda', 'Me falta el aliento', 'El del medio de Los Chichos', 'Tu calorro' o 'Como Camarón'. Todos estos clásicos se colaron en nuestras vidas desde que en el otoño de 1999 los hermanos Muñoz lanzaran su disco de debut. Y veinte años después, aún peinando ya algunas canas, están mejor que nunca.





Alejandro Sanz: Cuando nadie me ve



Más de cinco millones de copias ha vendido el sexto disco de Alejandro Sanz, 'El alma al aire' (2000), lo que comercialmente le sitúa como su segunda obra más exitosa. El baladón 'Cuando nadie me ve' tiene buena culpa de ello.



U2: Beautiful day



Tras la épica de los ochenta y los noventa, U2 decidieron volver a sus raíces en el año 2000 con 'All that you can't leave behind'. Y la jugada les salió perfecta, con 'Beautiful day' como estandarte para toda una nueva generación.





Coldplay: Yellow



Veinte años después, Coldplay son una de las más grandes bandas de pop del siglo XXI. Pero nadie presagiaba eso -bueno, alguien habría- cuando lanzaron en el verano del 2000 su álbum de debut, 'Parachutes', con temazos de la talla de 'Trouble' o 'Yellow'.



Britney Spears: oops!... I did it again



18 añitos recién cumplidos tenía Britney Spears cuando en marzo del año 2000 redobló el éxito de 'Baby one more time' con 'Oops!... I did it again', el 'megasingle' que daba título a su segundo disco. La diva del pop ha sido objeto de muchas bromas a lo largo de los años por su alocada vida pero, una cosa: Poca broma con esto.





Madonna: Music



El octavo LP de 'La Reina del Pop' debutó en el número 1 en más de veintitrés países alrededor del mundo, y fue el primer álbum de la cantante en alcanzar la máxima posición del Billboard 200 de Estados Unidos en once años desde Like a Prayer (1989). Terminó despachando más de 15 millones de copias al ritmo de 'Music'.





Eminem: Stan



La eclosión mundial de Eminem se produjo en el año 2000 con su tercer disco, 'The Marshall Mathers LP', que ha vendido más de 22 millones de unidades desde entonces. Todo un hito en el crossover del hip hop con el mainstream, más aún viniendo de un rapero blanco. Su dueto con Dido en 'Stan' es una joya atemporal.





Mónica Naranjo: Sobreviviré



Primero arrasó a finales de los noventa con 'Desátame' y luego lo remató en el año 2000 con 'Sobreviviré', una adaptación al español del tema 'Fiume Azurro' de la cantante italiana Mina hecha por los compositores Luigi Albertelli y José Manuel Navarro.



Destiny's Child: Say my name



Lanzado como single en noviembre de 1999, 'Say my name' terminó ganando dos premios Grammy en 2001 en la categoría de R&B. Luego vendría toda la historia de Beyoncé en solitario, pero nada hubiera sido igual para ella sin el éxito de Destiny's Child.



Linkin Park: In the end



El nu-metal (o también chándal-metal) vivió en el año 2000 su cima con la aparición de una multitud de bandas tal que nada invitaba a pronosticar que fuera a ser un movimiento tan efímero. Linkin Park fueron una de ellas y supieron evolucionar a partir de un debut triunfal con temas como 'In the end'.





Maná: se me olvidó otra vez



Publicada originalmente por el ídolo mexicano Juan Gabriel en 1975, 'Se me olvidó otra vez' vivió una opulenta segunda vida al ser rescatada por Maná para su MTV Unplugged de 1999 y lanzarla como sencillo, presentándola así a un público totalmente nuevo.



La Oreja de Van Gogh: Cuídate



Amaia Montero, Xabi San Martín y Pablo Benegas firman esta composición en la mejor tradición del pop español, con un estribillo de esos que se graban a fuego y se te pegan quieras o no quieras. Los 'culpables' son los tres mencionados.



Blink-182: All the small things



Al carromato del punk comercial que asoló todo el planeta desde Estados Unidos en los noventa se subieron Blink-182 para terminar venciendo a lo bestia con su tercer álbum en 1999, 'Enema of the State'. A él pertenecen sus dos mayores éxitos: 'What's my age again?' y 'All the small things' -éste lanzado como single en enero del 2000-.





Tom Jones: Sex bomb



Hay artistas que parece que siempre han estado ahí y que siempre seguirán por aquí. Es el caso de Tom Jones, quien a finales de 1999 triunfaba por enésima vez ante un público rejuvenecido con 'Reload', un disco de duetos que sonó hasta la saciedad. Como este 'Sex Bomb' con Mousse T que parece un hit de los sesenta pero no: es casi siglo XXI.





Santana: Smooth



Casi similar al de Tom Jones, pues mientras el galés debutaba en los primeros sesenta, el guitarrista mexicano lo hacía a finales de aquella misma década. Y en el camino desde 1999 hasta el 2000 ambos sonaron incesantemente. ¿O acaso alguien no se acuerda de este 'Smooth' con Rob Thomas como cantante?





Robbie Williams: Rock DJ



Robbie conoció la fama con Take That y luego se instaló como icono británico en solitario gracias a discos como 'Sing when you're winning' (2000). El videoclip de 'Rock DJ' impactó entonces y sigue asombrando hoy.





Enrique Iglesias: Bailamos



Número 1 en Estados Unidos y parte de la banda sonora de la película 'Wild Wild West' de Will Smith. Todo eso consiguió este 'Bailamos', single principal del cuarto disco del español, primero en inglés, titulado sencillamente 'Enrique' y lanzado a finales de 1999.



Jennifer López: Let's get loud



Una de las canciones del verano del año 2000 tras ser editada como sencillo en junio. Compuesta por Gloria Estefan y Kike Santander, forma parte del disco de debut de Jennifer Lopez, 'On the 6', del que han pasado... eso es... correcto... veinte añazos.