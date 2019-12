El Museo Ruso de San Petersburgo 'destierra' a Stalin de su cafetería

LEA TAMBIÉN

El Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, célebre por su colección de pintura nacional, se vio obligado a retirar este lunes unas chocolatinas con la imagen de Iósif Stalin que acompañaban el café en la cafetería tras una avalancha de protestas en las redes sociales.

"Los arrendadores de la cafetería en el ala (Alexandre) Benois compraron chololatinas de la serie Rostros de Rusia. Esto no fue acordado con el museo y se hizo público tras la queja de un visitante. La chocolatina fue retirada de la venta", declaró a Interfax un portavoz del museo.



La víspera, un visitante del museo llamado Vadim Fialko publicó en su página de Facebook una foto tomada en la cafetería del Museo Ruso, donde le ofrecieron junto al café un chocolate con la imagen del dictador soviético. En la imagen se observa el café, un dulce y la chocolatina sobre las entradas al museo.



"Nos dejó una impresión imborrable. Cuando la camarera dijo que el capuchino estaba acompañado de Stalin, pensé que había escuchado mal", escribió.



La publicación tuvo un gran eco en las redes sociales y generó una intensa polémica.



Uno de los comentarios nombró esta combinación "café represso", en recuerdo a las represiones y purgas estalinistas que arruinaron la vida de muchos miles de personas inocentes, tachados de la noche a la mañana de enemigos del pueblo.



Otros escribieron comentarios del tipo "La penumbra cayó sobre Mordor", "Qué vergüenza" o "Las enfermedades crónicas no tienen cura".



El servicio de prensa del museo firmó que esta chocolatina es parte de una serie de personajes históricos rusos, pero no especificó qué otras personalidades están estampadas en el dulce y cuál es la empresa que las produjo.



En abril pasado el Centro Levada difundió una encuesta según la cual la figura del dictador soviético era vista positivamente por más de la mitad de los rusos, lo que supuso la mejor valoración en los últimos veinte años.



Pese a que muchos reconocen que Stalin anegó al país en sangre, la encuesta muestra que más de dos tercios de los rusos (70%) están convencidos de que jugó un papel positivo en la historia del país y solo el 19 % opina lo contrario.

Además, el 46% de los participantes en el sondeo consideró justificadas las víctimas que se cobró el periodo estalinista, mientras que el 45% señala que no tiene justificación alguna.