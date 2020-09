Museo de París se disculpa tras obligar a una mujer a cubrirse el escote para ingresar

LEA TAMBIÉN

El Museo de Orsay de París pidió disculpas a una mujer a la que exigió cubrirse su escote para poder entrar, después de que la visitante denunciara el incidente en una “carta abierta” que se hizo viral en las redes sociales.

“Cuando llego a la entrada del museo, no me da tiempo ni a sacar mi billete: la vista de mis senos choca a una agente encargada del control de reservas”, escribe en esta carta difundida el miércoles en su cuenta de Twitter y compartida más de 21 000 veces.



“La agente se marcha salmodiando 'Ah no, esto no es posible, esto no pasará'”, escribe esta mujer, que publica también la foto con el vestido que usaba cuando le bloquearon el paso.



Según Tô, como se identifica en su cuenta, un agente del museo la conmina entonces a cubrirse con una chaqueta para poder entrar. “Me siento vencida, obligada, avergonzada, tengo la impresión de que todo el mundo mira mis senos, quedo reducida a mi pecho, solo soy una mujer a la que sexualizan, pero quiero entrar en el museo”.

Tras ponerse la chaqueta, ingresa en el recinto. “En el interior, hay cuadros de mujeres desnudas, esculturas de mujeres desnudas (...)”, ironiza.



“Estamos al corriente del incidente acontecido con una visitante durante su acceso al Museo de Orsay. Lo lamentamos profundamente y presentamos disculpas a la persona afectada a la que vamos a contactar”, reaccionó el prestigioso museo en la red social.