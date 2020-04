El Municipio de Quito aplicará sanciones económicas a quienes abandonen en la calle a sus mascotas

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Quito advierte que aplicará sanciones a los propietarios de animales de compañía que los abandonen en la calle, debido a que en el último mes identificó un notable incremento de abandonos.

Según Jaime Zuleta, vocero de la Secretaría Metropolitana de Salud, antes de que se haya decretado la emergencia en el Distrito Metropolitano, existía un promedio de un abandono diario; sin embargo en el último mes esa estadística se incrementó a 10 casos por día.



“Se han establecido brigadas de alimentación con las nueve Administraciones Zonales para atender a los animales de la calle junto con la ciudadanía”, explica Zuleta.



Una de esas iniciativas ciudadanas las lideró César Mantilla, quien gestionó con la empresa privada la donación de alimento para 2 000 animales de 15 fundaciones y hogares que les otorgan refugio a las mascotas abandonadas.



“Es preocupante lo que pasa en la ciudad. Según un estudio realizado por la Universidad San Francisco, el promedio de canes abandonados en la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito es de 17 animales por kilómetro lineal recorrido”, se lamenta Mantilla.



Para Zuleta, desde que se decretó la emergencia sanitaria se ha coordinado acciones con Urbanimal para atender principalmente a las mascotas en situación de vulnerabilidad, como los animales atropellados, heridos, quemados y envenenados.



Urbanimal realiza, además, una campaña en medios digitales para motivar a que la gente no abandone a sus animales de compañía y los cuide mientras dure el confinamiento.



El Código Municipal 001 en el título VI, dentro de la tenencia de animales de compañía, establece como una sanción grave al no mantener a los animales dentro de su domicilio con las debidas seguridades, o dejarlos transitar por espacios públicos o comunitarios sin la compañía de una persona responsable de aquel animal.



El abandono de un animal es sancionado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) con una multa comprendida entre el 45 al 90 % de un Salario Básico Unificado (SBU), es decir, la sanción económica va desde los USD 180 hasta los 360.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que no existe ninguna evidencia científica de que los animales de compañía puedan ser transmisores del coronavirus, una enfermedad que hasta el momento ha causado una estela de 146 291 fallecidos en el mundo.



En comunicado de prensa emitido por la municipalidad quiteña se recuerda a los habitantes de la ciudad que es prioridad de todos los sectores de la comunidad, la responsabilidad del cuidado y respeto de la fauna urbana capitalina.