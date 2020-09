Cada municipio regulará el horario de los cines y su aforo máximo

LEA TAMBIÉN

Desde este lunes 14 de septiembre del 2020, las salas de cine en Ecuador seguirán operando bajo las condiciones de seguridad y servicio, que se implementaron desde su reapertura a inicios de julio.

Con la finalización del estado de excepción también terminó el toque de queda y las medidas para controlar el avance del coronavirus pasan a manos de los municipios. En ese contexto, la operación de las salas de cine deberá regirse a las disposiciones de las autoridades nacionales y de cada Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) según sus competencias.



En una resolución emitida el 11 de septiembre, el COE nacional recomendó a la Asociación de Municipalidades del Ecuador instar a los GAD cantonales y metropolitano para que se establezcan normas de regulación mediante ordenanzas. Según esta disposición, cada municipio podrá regular el desarrollo de actividades económicas, funcionamiento, horarios de atención, aforo y medidas de seguridad que pueden tener los locales bajo cada jurisdicción.



Gonzalo López, gerente de Multicines, confirmó que las salas y complejos de esta firma a escala nacional no tendrán cambios en cuanto al aforo permitido. “Mantenemos 30% de aforo en nuestras salas de cine”. A través de su gerencia, esta cadena de cines ratificó que todos los protocolos de bioseguridad aprobados previamente por el COE nacional se mantendrán bajo un estricto cumplimiento.



En el caso de Quito, el Municipio emitió una resolución en la cual se establecen medidas transitorias posteriores al término del estado de excepción. Entre ellas se ratifica la autorización para el funcionamiento de los cines con un máximo del 30% del aforo.



La restricción del aforo será evaluada cada 15 días sobre la base de informes elaborados por la Secretaría de Salud. No obstante, los propietarios de las empresas y locales podrán presentar propuestas de planes piloto para la ampliación de los aforos.



Tras la eliminación del toque de queda, Multicines también decidió mantener el horario con el que venía operando. “El horario de atención no varía mayormente pero ya no tenemos la presión de cerrar a las 11:00”, explicó López.