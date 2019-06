El mundo de la serie 'Black Mirror' regresa con tres historias

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Desde su primera temporada, ‘Black Mirror’ -la serie británica que se transmite por Netflix desde el 2014- se ha convertido en uno de los mejores escaparates audiovisuales para exhibir el uso y el abuso que las personas hacen de la tecnología, en el siglo XXI.

Uno de los méritos de Charlie Brooker, el creador de la serie, ha sido no hacerlo desde la condena a la tecnología sino desde la puesta en escena de los placeres y malestares que genera en la sociedad.



En la quinta temporada, que se estrena el miércoles 5 de junio, Brooker vuelve a hurgar en esas relaciones a través de tres nuevos mundos distópicos: ‘Rachel, Jack y Ashley too’, ‘Añicos’ y ‘Striking Vipers’.



Anthony Mackie, nuevo heredero del escudo del Capitán América, en ‘Los Vengadores’ es el protagonista de ‘Striking Vipers’, un capítulo que narra los entuertos de una crisis de pareja, a partir de la aparición de una aplicación de citas en medio del lecho matrimonial.



Las pistas que suelta el tráiler apuntan a que el personaje de Mackie busca formas de revitalizar su vida sexual a través de un aparato tecnológico, que en un corto plazo, lleva su vida en un callejón sin salida.



Otra de las estrellas que llega al universo ‘Black Mirror’ es la cantante estadounidense Miley Cyrus, que protagoniza ‘Rachel, Jack y Ashley too’.



En este capítulo Cyrus interpreta a una diva del pop que lanza al mercado una muñeca estilo tamagochi que transmite mensajes prefabricados de empoderamiento personal a la persona que lo compre. Todo se empieza a torcer cuando, por causa de algún extraño experimento científico, su conciencia real se transmite a una de las muñecas.



‘Añicos’, protagonizada por Andrew Scott (‘Alicia a través del espejo’), cuenta la historia de un taxista atormentado por el uso excesivo de las redes sociales, que secuestra a un ejecutivo que tiene una relación complicada con la empresa para la que trabaja.



En el tráiler del capítulo se puede ver que esta historia lanza un guiño a películas como ‘Un día de furia’ -protagonizada por Michael Douglas-, o la historia de Bombita en la cinta ‘Relatos Salvajes’, de Damián Szifron. Es una historia que incluye una persecución policial y la intervención de poderes empresariales desconocidos.



La infidelidad en la era de las redes sociales, el uso de robots inteligentes en la vida cotidiana, y la obsesión por las redes sociales son los motivos que atraviesan las tres nuevas historias de la serie y que prometen volver a reactivar las charlas y reflexiones sobre la cada vez más compleja relación que existe entre las personas y la tecnología.

‘Black Mirror’ no es una serie de terror pero a ratos es inevitable sentir, en varios de sus capítulos, cómo la tensión y el miedo se incrementen en el interior del cuerpo. Quizá lo mismo les sucedía a los primeros lectores de Julio Verne y sus historias futuristas.