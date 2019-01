El mundo se deleita con los sabores de ‘Ecuador Exquisito’

LEA TAMBIÉN

El proyecto denominado ‘Ecuador Exquisito’ surgió en el 2014 como una herramienta de promoción gastronómica. Está enfocado principalmente en dar a conocer al mundo los diferentes productos ecuatorianos que son la materia prima de cualquier platillo o preparación, no solo nacional sino también internacional.

Entre los principales objetivos planteados por las autoridades encargadas del proyecto están: dar a conocer a Ecuador como un país exportador de productos de alta calidad, posicionar el origen y las cualidades de los productos y promover las buenas prácticas sociales y ambientales que se manejan en torno al tema.



La presentación de productos ‘estrella’ como camarón, banano, café; frutas no tradicionales como uvilla, mango, maracuyá, pitahaya; además de quinua, palmito, bebidas -con o sin alcohol- realizadas con frutas, y otros han aportado al incremento de las exportaciones ecuatorianas, según el viceministro de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Roberto Intriago.

Desde el inicio del proyecto hasta el año pasado, se ejecutaron 76 eventos internacionales y 10 nacionales.



Durante el 2018, el Viceministro afirma que, con un presupuesto estimado de USD 45 000, se desarrollaron 19 eventos en ciudades como Rotterdam, Barcelona, Miami, Toronto, Tokio, Santiago, Shangay, Islandia, Singapur, Buenos Aires, entre otras urbes.



Según datos proporcionados por Intriago sobre el resultado obtenido el año pasado, el crecimiento de las exportaciones por la promoción de camarón fue de un 54% en Argentina, 20% en Chile, 4% en Países Bajos y un 386% en China. Esto, hasta el momento, convierte al camarón en el principal producto de exportación.



El banano y el plátano incrementaron las exportaciones en un 103% en España, un 77% en China, un 40% en Chile y un 31% en Países Bajos.

El café, en cambio, aportó al crecimiento en un 28% en Japón y un 53% en Chile.



De su parte, la promoción de frutas no tradicionales incrementó las exportaciones en un 93% en Canadá, 41% en Estados Unidos, 29% en Países Bajos y un 8% en Chile.



Los alimentos procesados como aceites, harinas, conservas de frutas, mermeladas, ‘snacks’, entre otros, representaron un aporte de 84% en Guatemala, 41% en Singapur y un 19% en Estados Unidos.



Finalmente, el subsector denominado ‘snacks’, que contiene productos como chifles y otros elaborados de plátano, frijoles en conservas, chips de papa, pulpa de frutas, entre otros, incrementó el porcentaje en un 35% en España, 41% en Estados Unidos, 55% en Chile y un 12% en Canadá.



Para este nuevo año, ‘Ecuador Exquisito’ aún no cuenta con un presupuesto asignado. Sin embargo, el Viceministro comenta que será mucho más reducido que el año pasado, es decir, inferior a los USD 45 000. Lo que está claro para las autoridades es que se continuará fortaleciendo las relaciones con el grupo objetivo del proyecto que son importadores e inversionistas.



Además, se buscará contar con la participación de medios de comunicación o periodistas especializados en gastronomía, con asociaciones o escuelas culinarias y con algunos ‘influencers’ o líderes de opinión, para que se encarguen de mostrar y promocionar los productos ecuatorianos al mundo, así señala el chef de Zero Lab, Carlos Gallardo, quien será el encargado de coordinar los eventos que se realizarán durante el 2019.



“El sabor y calidad de los productos ecuatorianos hablan por sí solos, por ello, aunque el presupuesto para este año sea reducido, obtendremos grandes resultados, ya que la gente de las oficinas y antenas comerciales distribuidas alrededor del mundo se pondrán la camiseta de Ecuador para mostrar nuestras riquezas gastronómicas”, sostiene Gallardo.



Las actividades se desarrollarán en el marco de eventos de promoción comercial como ferias internacionales, festivales gastronómicos, desfiles de promoción, presentaciones a operadores turísticos y otras actividades coyunturales.

La ministra de Turismo, Rosi Prado de Holguín, por su parte, sostiene que las instituciones del estado deben trabajar en conjunto para obtener mejores resultados sobre la promoción del país.