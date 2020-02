Multa de USD 314 000 al actor Steven Seagal por promocionar bitcoins

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense Steven Seagal tendrá que pagar USD 314 000 tras llegar a un acuerdo con la Comisión de la Bolsa y Valores (SEC, en inglés) de EE.UU. para resolver una demanda por promocionar una oferta de bitcoins sin comunicarlo a los reguladores y ocultar los pagos que había recibido.

La orden de la SEC establece que el actor, conocido por las películas de acción, violó la normativa federal sobre la venta de valores al no revelar la oferta que recibió de USD 250 000 en efectivo y otros USD 750 000 en moneda digital para promocionar una "oferta inicial de criptomonedas" (ICO, en inglés), de Bitcoiin2Gen.



La promoción del actor, de 67 años, incluyó anuncios y publicaciones en sus cuentas en las redes sociales que alentaban al público a "no perderse" el ICO de Bitcoiin2Gen y la publicación de un comunicado de prensa titulado 'El maestro zen Steven Seagal se ha convertido en el embajador de la marca de Bitcoiin2Gen'.



Sin admitir o negar las conclusiones de la investigación de la SEC, Seagal acordó devolver USD 157 000, que fue la cantidad real recibida de esa compañía, más intereses, y pagar una multa de otros USD 157 000, aparte de comprometerse a no promover durante tres años valores de ningún tipo, ya sean digitales o no.



Un informe de la SEC determinó en 2017 que las monedas vendidas en ICO pueden ser consideradas valores, con lo que su publicidad entra en otra categoría de restricciones y obliga a las celebridades o a cualquier otra persona que promueva una moneda virtual a revelar la naturaleza y monto de la compensación recibida.



"Los inversores tenían derecho a conocer los pagos que recibió Seagal o los que se le prometió a cambio de respaldar esta inversión para poder decidir si (la promoción) era interesada", aseguró en un comunicado la jefa de la Unidad Cibernética de la División de Cumplimiento de la SEC, Kristina Littman.



"Las celebridades no pueden usar su influencia en las redes sociales para promocionar valores sin revelar adecuadamente su compensación", insistió.



Steven Segal se ha convertido en una figura polémica tras haber sido mencionado en presuntos casos de acoso sexual en el mundo del cine, la gran admiración que profesa al presidente de Rusia, cuya nacionalidad ha adquirido, Vladímir Putin, y su participación en grupos de voluntarios armados que vigilan la frontera con México para combatir la inmigración clandestina.