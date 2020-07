Mujeres marroquíes se abren paso en escena del rap dominada por hombres

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En una escena de rap dominada por los hombres, las voces de las mujeres están comenzando a sonar fuerte en Marruecos.

Houda Abouz, una joven de 24 años graduada de cine en una universidad de la norteña ciudad de Tetuán, lleva años fascinada por el hip-hop y, alentada por amigos, tomó un micrófono y comenzó a cantar.



En enero apareció en 'Hors Serie', una canción en la que cantó junto a tres estrellas del rap masculino marroquí: Elgrande Toto, Don Bigg y Draganov.



El video fue visto cerca de 16 millones de veces en YouTube, un reflejo de la popularidad del género en todo el reino norteafricano, y su éxito la animó a cantar sola.



En febrero lanzó su sencillo solista 'KickOff', en el que critica a una sociedad que dice que no ofrece las mismas oportunidades a las mujeres.



"Soy una artista que se hizo a sí misma y escribo mis propias letras, diciendo lo que pienso", dijo a Reuters en una entrevista en la capital Rabat.



"El rap es mi pasión y mi mecanismo de defensa en una sociedad patriarcal", agregó Abouz, quien se presenta bajo el nombre de "Khtek", que significa "tu hermana".



Sus letras, en dialecto árabe marroquí con frases en francés o inglés, a veces son explícitas.



"Sobreviví a la guerra, a las drogas, la locura y el amor", canta en KickOff. "Muchas cosas no funcionaron porque somos mujeres en el país de la polla", agregó.



En los últimos meses, la escena de rap del país ha quedado envuelta en política luego que un rapero, Gnawi, fue condenado a un año de prisión por insultar a la policía en un video.



La cantante no está sola. Otra estrella del hip-hop femenino marroquí, Manal, lanzó el tema 'Slay', que fue visto 44 millones de veces en YouTube.

Abouz, que se describe a sí misma como feminista y defensora de los derechos LGBT, afirmó estar influida por las protestas prodemocracia que sacudieron a Marruecos en 2011, durante la llamada "primavera árabe".