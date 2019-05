Mujer en EE.UU. llevó 10 recipientes a una boda para robar comida

LEA TAMBIÉN

Una mujer estadounidense llevó 10 recipientes a una boda para robar comida del banquete. La novia se disgustó tanto que compartió lo que había ocurrido el día de su boda en redes sociales, según lo informó el portal web ¡24 mujer

Días antes de la celebración, la pareja contaba con la presencia de 25 invitados entre familiares y amigos para el gran día. Sin embargo, un amigo del padre de la novia preguntó si podría llevar a su hija y a su esposo. La novia no tuvo problemas con ello, por lo que aceptó gustosa.



En el evento, la mujer no llevó a su esposo, pero llevó 10 recipientes para llenarlos de comida, que previamente los novios habían preparado para sus invitados. “Tuvimos una boda estilo buffet y servimos una mesa de galletas. Ella llenó siete tuppers con comida para llevarse a su casa, se sirvió en tres contenedores las galletas caseras, tomó un par de botellas de cerveza y la mayoría de los centros de mesa", sentenció.



Pero eso no fue todo, lo que más impresionó a la novia fue que al revisar el sobre de regalo, encontró únicamente USD 5. De acuerdo a la publicación de la novia, ella no se habría dado cuenta de lo ocurrido hasta que su padre se lo relató el día siguiente.



“Antes de que alguien pregunte, ella no es pobre en ningún sentido. ¡Probablemente esté mejor económicamente que yo, y asumo que es porque simplemente se aprovecha de todos y de todos los que puede!¡Pero en serio! ¿Quién hace esto?”, añadió al mujer indignada en la página That’s It, I’m Wedding Shaming en la plataforma de Facebook.