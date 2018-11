Mujer embarcó a padre con alzhéimer en vuelo sin retorno para deshacerse de él

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No quiso hacerse cargo de su padre que con 80 años padece alzhéimer y por ello lo envió en un vuelo sin retorno desde Florida hacia Denver. El caso se registró en Estados Unidos hace unos meses y se dio a conocer a mediados de noviembre del 2018 cuando el medio 9News hizo pública la historia.

El nombre del adulto mayor abandonado es Jerry Ellingsen y, según el reporte del medio, fue hallado vagando solo con su pequeño perro en el Aeropuerto de Denver. El hombre estaba visiblemente confundido sobre detalles de su vida, lo que llevó a las personas a pensar que tenía alzhéimer.



Ellingsen fue hallado junto a su mascota, un pequeño perro de raza yorkshire terrier llamado Corky, por un empleado de la empresa en la que había viajado, lo que los llevó a buscar quién había sido la persona que llevó al hombre al aeropuerto e hizo los arreglos para su viaje.



Descubrieron que se trataba de Pamela Roth, una persona que se encarga de cuidar de adultos mayores en Florida, quien dijo a los empleados de la compañía que estaba "harta de su padre" y que no quería volver a ser contactada. Esto según un reporte policial citado por 9News.

Jerry Ellingsen, de ochenta años, padece alzhéimer. Su hija Pamela Roth lo envió en un vuelo sin retorno a Denver junto a su perro Corky. Foto: captura.



Según el relato de la mujer, envió a su padre y al perro a Denver con la intención de que el hombre viva con su esposa, Jackie Ellingsen y aseguró que 20 horas antes de subir a su padre al avión le envió un mensaje de texto a Jackie Ellingsen informándole del viaje. "Mi papá y Corky llegarán en un vuelo a Denver mañana por la tarde", dice el mensaje, según el reporte policial.



Sin embargo, la esposa del hombre tampoco quiso recibirlo. "No tengo un uso para él. Es un hombre que quiere matarme, por favor, no quiero vivir con él". En otro mensaje de texto de parte de Roth que Ellingsen compartió con la policía la mujer le dice: "Si necesitas dejar a mi papá en un refugio para personas sin hogar está bien. Solo quiero que tenga un techo sobre su cabeza, por favor".

La esposa del hombre accedió a hacerse cargo de Corky, pero no hubo manera de convencer a la mujer de que también acoja al hombre, por lo que la Policía lo trasladó al Hospital de la Universidad de Colorado, "era su única opción", dice 9News.



La Policía de Denver dio evidencia a la oficina del condado Lee en Florida para investigar un posible caso de abuso del adulto mayor. Sin embargo, los fiscales de Florida rechazaron los cargos en el caso contra la hija pues dijeron que era "legalmente insuficiente".



Por ahora, 9News reveló que Eillingsen ya no se encuentra en el hospital al que fue llevado, sin embargo, normas de privacidad impiden que el personal revele a dónde fue trasladado. Una hermana del hombre dijo que cree "que está bajo el cuidado de una empresa privada en Colorado, pero no sabe exactamente a dónde fue llevado su hermano".



Por su parte, una Kari McConnell, sobrina del Ellingsen, se mostró indignada por lo sucedido. "No puedo creer que hicieran eso. Estoy horrorizada. Me decepciona que alguien pueda llegar a ser tan baja como para hacerle algo así a su padre", dijo.