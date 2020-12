Reacción de novia a una humilde invitación se hace viral en redes sociales

Un video en el que una mujer acepta sentarse a comer pan y gaseosa, en una panadería, junto con su pareja, se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes grabadas en Colombia, y en donde un joven graba a su novia sin que esta se de cuenta, se compartió en Facebook. El video se popularizó este martes 22 de diciembre del 2020.



"Me tocó pagar unas cosas y me quedé sin plata, si usted quiere nos podemos sentarnos aquí y pedimos una gaseosa, un pan o algo. Si no quiere, vamos para la casa entonces", le dice el hombre a la mujer que está escuchándolo atentamente, y, aparentemente, sin darse cuenta que es grabada.



La mujer sonríe y le confiesa que tiene ganas de llorar. Le dice que no importa a donde vayan, porque para divertirse no tienen que ir a lugares costosos.



"Para divertirse no hay que salir a lugares caros, o cosas así ¿si me hago entender?", dice la joven, en el video.



"Y por qué vas a llorar", le preguntó el novio. Ella conmovida le contesta "porque te esfuerzas mucho".



"Aquella que te comprende y por más humilde sea la ocasión, esa es la indicada", se escribió junto al video que se compartió en Facebook, para luego saltar a otras redes sociales.



En Facebook, el video, cuenta con millones de reproducciones y miles de comentarios.