Una mujer dejó una herencia de USD 7,5 millones a sus vecinos

Una millonaria herencia recibieron los residentes de una comunidad ubicada en el centro de Alemania tras la muerte de una de sus habitantes. La mujer les dejó una suma de 6,2 millones de euros (USD 7,5 millones) a sus vecinos.

Según informa la cadena CNN, Renate Wedel vivió en el distrito de Weiperfelden, del municipio alemán de Waldsolms con su esposo Alfred Wedel, desde el año 1975. Alfred era un inversionista exitoso que falleció en el año 2014 y fue su esposa quien heredó inicialmente su fortuna.



Pero la mujer, que vivió los últimos años de su vida en una residencia para adultos mayores ubicada en Fráncfort, murió en diciembre del 2019 a los 81 años. Meses después de su muerte, en abril de este 2020, se conoció que había dejado como legado a la ciudad el saldo de su cuenta bancaria y sus artículos de valor.



La heredera original de la fortuna de la pareja era la hermana de Renate, quien también falleció, según señalan medios locales, por lo que el dinero pasó a manos de la comunidad.



CNN señala que la noticia de la herencia que dejó la mujer fue recibida con mucha sorpresa por parte de las autoridades. "Al principio pensé: 'Esto simplemente no es posible, pensé que faltaba una coma o que algo no estaba bien'", dijo el alcalde Bernie Heine al medio local Hessenschau, que dio a conocer la noticia.



Además del dinero, la municipalidad también heredó una propiedad que perteneció a la mujer. Esto luego de que el heredero principal la rechazara asegurando que no podía mantener los costos para tener la vivienda en buen estado.



La comunidad, que ahora está obligada a utilizar la herencia que dejó la mujer para "facilidades e infraestructura" de la localidad, agradeció a la pareja por la herencia.



"La manejaremos de forma muy responsable, desarrollaremos nuestra comunidad para el bien de todos y mantendremos la memoria de ambos", dijo el Alcalde, quien señaló que el dinero le hacía falta a Waldsolms y que será utilizado para construir ciclovías, edificios y un jardín de infantes.

Sin embargo, los residentes pidieron que la herencia se invierta en una piscina, en transporte público y en lugares para los niños de Waldsolms.