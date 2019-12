Mujer fingió enfermedad para obtener mejor asiento en avión; fue detenida y podría enfrentar cargos penales

LEA TAMBIÉN

La expulsión del avión, una detención y posibles cargos penales. Esas fueron las consecuencias que tuvo que afrontar una pasajera el pasado viernes 29 de noviembre del 2019 luego de haber fingido una enfermedad con el fin de obtener un mejor asiento. Así lo reporta este 2 de diciembre la cadena CNN.

La mujer, que no ha sido identificada, viajaba en un vuelo de la aerolínea American Eagle desde Pensacola (Florida) hacia Miami que salió a las 06:26 del 29 de noviembre. Poco tiempo después, la mujer empezó a quejarse y solicitó un asiento más grande, según el Departamento de Policía de Pensacola que lleva la investigación del caso.



Sin embargo, el avión no contaba con una silla de mayor tamaño para la pasajera. "Cuando los empleados de la aerolínea le dijeron que no podían ofrecerle una mejor silla, se enfermó", relató el oficial de información pública del Departamento de Policía de Pensacola Mike Wood a CNN.



El reclamo de enfermedad obligó al piloto a desviar el avión de regreso a Pensacola. Al aterrizar, según Wood, los empleados notaron que la mujer estaba fingiendo y le pidieron que bajara del avión. La Policía tuvo que intervenir luego de que la pasajera se negara a cumplir con esta solicitud.



Según un comunicado emitido por American Airlines, que maneja la sucursal regional American Eagle, el avión regresó a Pensacola una hora después del despegue.



Tras conversaciones con la Policía y con el piloto, la mujer acordó bajar del avión, asegura CNN. Entonces fue detenida y trasladada a un centro de salud mental para su evaluación. Esto en el marco de la Ley Baker que permite a funcionarios detener a personas que podrían verse afectadas por una enfermedad mental, explica CNN.

El vuelo despegue nuevamente a las 07:41 y la mujer podría enfrentarse a cargos penales por su accionar.