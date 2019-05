Mujer celebró su divorcio con una fiesta tras intentar separarse por 15 años

LEA TAMBIÉN

Una mujer estadounidense organizó una lujosa fiesta después de intentar divorciarse de su cónyuge, durante 15 años. El exmarido desapareció cuando ella intentó romper los lazos matrimoniales con él, según informó el portal web The Sun.

En el 2005, Catherine Navarro contrajo matrimonio a la edad de 20 años con Marc, en Nueva York. El hecho ocurrió cuando la pareja bromeó con casarse en la recepción de una prima, pero de un momento al otro el compromiso sucedió.



"Honestamente, pensé que estaba bromeando, al principio porque habíamos estado bebiendo y estábamos en una pista de baile en ese momento, pero unos días después siguió mi vestido y flores", aseguró la mujer.



La relación fue buena durante un tiempo, antes de que las cosas empezaran a fallar entre los dos. "Me di cuenta, no mucho después del matrimonio, que no lo conocía en absoluto y que había demasiados secretos. El primer proceso de divorcio comenzó hace aproximadamente siete años, y los abogados estaban involucrados, pero se negó a aceptar los términos", según informó el portal web Daily Mail.

Y cuando Catherine solicitó el divorcio en el 2012, Marc desapareció sin dejar rastro. Ni amigos, ni familiares pudieron dar con su paradero. "Desapareció de la faz del planeta y no tuve noticias de él ni supe dónde estaba", explicó Catherine.



El Tribunal de Nueva York podía conceder el divorcio a Catherine, solamente si podía demostrar que había buscado a su esposo en todas partes. Después de 15 años de investigación, el juzgado le concede el divorcio a la mujer de 34 años, el pasado lunes 18 de marzo de 2019, según informó el portal web Daily Mail.



En celebración de lo que había esperado por tanto tiempo, la mujer se realizó una fiesta de divorcio, a la que acudieron sus amigos más cercanos. "Habían pasado años en la preparación, pero el día que finalmente me divorcié, decidí que era hora de celebrar con una fiesta increíble para mi nuevo comienzo", dijo Catherine.



"La vida es demasiado corta para estar en una relación que no te hace feliz", concluyó. "Así que no te detengas en el pasado, acepta las lecciones que proporciona cada experiencia".