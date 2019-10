Mujer finge embarazo para no pagar equipaje extra en un aeropuerto

LEA TAMBIÉN

Rebeca Andrews es una escritora y periodista australiana que viaja de manera asidua por el mundo en busca de historias. Su trabajo la obliga inminentemente a pasar por los aeropuertos y a abordar aviones para realizar su trabajo.

Sin embargo, en uno de eso vuelos, el equipaje de Andrews se encontraba repleto, por lo que decidió guardar unas prendas y unos cables de computadora debajo de su ropa a manera de embarazo para evitar pagar por el equipaje extra y así ahorrarse USD 60.



“Tengo una contextura delgada y decidí que fingir estar embarazada era la ruta más creíble para un truco exitoso”, le dijo Andrews a CNN Travel.



Andrews también acomodó una computadora portátil en su espalda. Fue este artefacto la que la delató, pues, el administrador aéreo notó que un bulto sobresalía por encima de la chaqueta de la periodista.

La periodista australiana subió la foto a su cuenta de Instagram en la que intentaba ocultar su computadora portátil en su espalda. Foto: Captura de pantalla

Pero Andrews confiesa no estar arrepentida. “Creo que una mujer tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, incluso fingir un embarazo hecho con cables de computadora portátil”, dijo.



De lo que sí se arrepiente es de haber confesado: “Debería haber tenido una historia de respaldo en caso de que me arrestaran”.



La mujer austaliana mencionó no haber sentido vergüenza, sino todo lo contrario. “Me sentí increíble. Una chica sexy, ruda y embarazada”.

Además, contó que no es la primera vez que habría ocultado equipaje extra en un aeropuerto, pues le confesó a CNN Travel haber vestido con “doble y triple capa muchas veces y que definitivamente ha tenido un embarazo falso aquí y allá”.