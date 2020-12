Una mujer quiere donar sus óvulos para que su exnovio y su padre, ahora casados, tengan un hijo juntos

El magnate inglés Barrie Drewitt-Barlow se ha vuelto noticia en los tabloides británicos ante sus deseos de tener una amplia familia. Y es que apenas unas semanas después de tener una hija junto a su pareja, ahora va por más.

Drewitt-Barlow está casado con Scott Hutchison, quien fue su asistente personal y -además- es exnovio de la hija del magnate, Saffron -quien también nació por vientre subrogado-. De hecho Drewitt-Barlow es conocido por ser el primer homosexual que tuvo gemelos en el Reino Unido. Uno de esos gemelos es su hija Saffron.



Es ella quien ahora quiere donar óvulos para el nacimiento de un nuevo hijo del magnate con su nuevo esposo, quien tiene 25 años.



La pareja vive actualmente en Florida (Estados Unidos). Allí, hace apenas unas semanas, nació Valentina, su hija recién nacida.



"Amo a Valentina y quiero donar mis óvulos para ayudar a mi papá y a Scott a que tengan más hijos", dijo Saffron, de 21 años, a la revista Closer, según recoge The Sun.



Eso sí, precisó, que no cree que a su padre "le guste mucho la idea, pues él sería el abuelo biológico del niño y Scott sería el padre biológico, pero de verdad me gustaría ayudar". Añadió que "ya he congelado mis óvulos para ellos. Así, papá y Scott solo tendrán que decirlo".